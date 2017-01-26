Роскачество проверило тушки цыплят-бройлеров на качество и безопасность

Роскачество провело веерное исследование, в рамках которого изучило 44 параметра качества и безопасности охлажденных тушек цыплят-бройлеров. Для исследования были выбраны 21 наиболее популярные торговые марки. Стоимость колебалась от 100 до 170 рублей за единицу товара. Все выбранные для исследования тушки произведены в России. Как стало известно «СоцИнформБюро», результаты Роскачества показали, что продукты торговых марок "Аль Сафа Хафа", "ВкусВилл", "Каждый день", "Куриное царство", "Первое свежесть", "Приосколье", "Челны-Бройлер" и "Ярославский бройлер" являются высококачественными. Однако не вся продукция, представленная на рынке, является такой, как первая группа. В нескольких образцах обнаружили сальмонеллу, листерии и антибиотики. В первую очередь, тушки проверили на предмет их свежести. Ведь в магазине, выбирая курицу, мы, прежде всего, смотрим на дату упаковки и срок годности. Чем больше прошло времени с момента поступления товара в магазин до его покупки, тем больше вероятность, что тушка окажется испорченной. Однако немало зависит и от условий хранения. Для проверки свежести продаваемых тушек специалисты доставили в специальных контейнерах в лаборатории. Каждый образец проверили на общую бактериальную обсемененность. Этот показатель характеризует свежесть продукта и указывает на уровень его безопасности для здоровья. Чем меньше бактерий, тем свежее тушка. Результаты этого тестирования показали, что все образцы свежие и безопасны для человека. – Едва мы берем курицу с прилавка-холодильника, как процесс размножения микробов в ней ускоряется, – рассказала российский диетолог Римма Мойсенко. – Поэтому свежее охлажденное мясо лучше всего готовить в течение двух-четырех часов с момента покупки. Самый большой с точки зрения безопасности срок – это 10-12 часов. Если же вы упустили и это время, сварите курицу в трех водах, то есть трижды заменяя воду во время варки. Первый и второй бульоны помогут уничтожить значительное количество болезнетворных, патогенных элементов. И, наконец, в третьем бульоне доварите и приготовьте тушку. Запах бульона позволит окончательно убедиться, что курица еще не испортилась. А если есть сомнения, я бы предложила не рисковать и расстаться с таким продуктом – это самая малая потеря, которую мы в данной ситуации можем понести. Однако, как мы уже отметили, некоторые образцы оказались смертельно опасными: в «Благояре» обнаружена сальмонелла, в «Птицефабрике Приморской» - листерия. – Сальмонеллез – это одна из самых распространенных в мире инфекций, сопровождающая мясо, рыбу, молоко, а также курицу, – объяснил главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), известный доктор, теле- и радиоведущий Александр Мясников. – От сальмонеллеза страдают миллионы людей ежегодно, десятки тысяч – умирают, особенно в странах с жарким климатом и низким уровнем гигиены. Что касается листериоза, то он практически не вредит обычным, иммунокомпетентным людям, но смертельно опасен лицам с ослабленным иммунитетом – беременным женщинам, алкоголикам, пожилым. Им я бы не рекомендовал в пищу сосиски и копченое мясо. Остальным людям, чтобы нивелировать эту опасность, достаточно соблюдать правила приготовления и хранения продуктов. Надо отметить, что тушки, содержащие бактерии, на вид и на запах ничем не отличались от безопасных товаров. Так что отсутствие неприятного запаха – еще не гарантия качества. Далее специалисты Роскачества проверили продукцию на соответствие нормам технического регламента Таможенного союза по содержанию в тушках антибиотика тетрациклиновой группы. Стоит пояснить, что кормовые антибиотики на основе данного вещества запрещены, как и применение других стимуляторов и анаболиков. Исследование показало, что образцы «Павловская курочка» и «Чамзинка» превышают нормы регламента по содержанию тетрациклина, а это делает данные товары небезопасными. – Куриная болезнь – дело жуткое: в один счет может пасть весь птичник. Поэтому сомнительно, что большие комплексы могут выращивать куриц без лекарств, – пояснил фермер Василий Мельниченко. – Определить на прилавке магазина, кормили ли курицу антибиотиками и в каких количествах, а также как долго это продолжалось – всю жизнь, или же прекратилось за какое-то время до убоя, чтобы лекарства успели покинуть организм курицы, – к сожалению, невозможно. И хотя прямой вред этих веществ для человека особо не доказан, многие врачи предупреждают, что эти вещества накапливаются в организме, что станет сказываться с течением времени. Кроме этого, Роскачество выявило в некоторых продуктах наличие противомикробных средств групп нитрофуранов, хинолонов и кокцидиостатиков. С одной стороны, применение этих средств не запрещено ни одним российским стандартом безопасности. С другой, их наличие не позволяет данным образцам претендовать на государственный Знак качества. Следующий тест, который провели эксперты, касался содержания хлора и его соединений. Не секрет, что в России долгое время именно хлор использовали в качестве обеззараживания и дезинфицирования тушек цыплят-бройлеров. В 2010 году в России были введены ограничения на использование в производстве подобной продукции хлорсодержащих веществ. – Теперь отечественные куриные производства вынуждены обходиться более современными и безопасными технологиями: препаратами на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода в очень маленьких концентрациях, – рассказал главный ветеринарный эксперт Росптицесоюза Сергей Яковлев. – Через несколько часов после обработки эти вещества разлагаются. А вот американские производители используют хлор до сих пор. При том что хлористые соединения угнетают микрофлору кишечника человека, ослабляют его иммунитет и даже могут вызывать аллергию. Как показало исследование, производители выбранных для экспертизы продуктов не хлорируют куриц. Завершающим тестом для тушек цыплят-бройлеров было взвешивание. Некоторые производители, недобросовестно подходя к делу, используют различные дополнительные вещества, способные увеличивать вес товара, а количество полезного продукта оставлять неизменным. Российские стандарты запрещают применение стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей в мясе птицы. Это же относится и к фосфатам и полифосфатам, т.е. полимерам фосфорной кислоты, которые удерживают влагу. Нормой для мясных продуктов является содержание 8 г фосфата на 1 кг сырья. Среди исследуемых тушек не нашлось тех, которые бы превысили «мясной показатель». Однако в образцах было выявлено наличие естественного количества фосфатов. – Если на маркировке тушки курицы нет информации о том, что это полуфабрикат, содержащий добавленную влагу, то это можно квалифицировать как введение в заблуждение потребителя, – говорит Максим Синельников, заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации. – Если изготовитель не указал на маркировке (скрыл) информацию о введении воды и иных ингредиентов, то такая деятельность самым жестким образом должна пресекаться контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Потребитель должен быть проинформирован о том, что это уже не тушка курицы в чистом виде, а полуфабрикат, содержащий определенный процент рассола, который должен указываться на маркировке. И последнее, о чем не стоит забывать при выборе тушки цыпленка – это быть внимательным, так как сам покупатель, в первую очередь, ответственен за то, что берет с полок магазина. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >