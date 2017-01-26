Волгоград заполонили танки



Волгоградцы начали делиться фото и видео с коллонами техники в соцсетях и задаваться вопросами, что же это могло быть.

- Сегодня снегу намело, может, снова фуры едут вытаскивать и помогать улицы расчищать? - спросила Инга О.

- Освобождают город от засидевшейся власти, - сыронизировал Борис Г.

- Вроде как Шайгу приказал усилить границу с украиной. Может, туда едут!? - предположил Иван И.

- Успокойтесь, это обычные учения, - сообщили Александра Д.

В пресс-службе Южного Военного Округа Министерства Обороны РФ корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» сообщили о причинах появления военной автоколоны.

- Плановые занятия по боевой подготовке. Военная техника уже направилась на войской полигон Волгоградской области, - объяснили в ведомстве.

Таким образом, горожанам не о чем беспокоиться. Российские защитники совершенствуют свои навыки.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"