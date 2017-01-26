Волгоградские памятники архитектуры превращают в пивнушки

Жители дома №20 по улице Советской выступили против увеличения количества увеселительных заведений в здании, которое является памятником архитектуры и градостроительства.

Некоторое время назад к жильцам дома обратился частный предприниматель. Он заявил, что планирует выкупить подвальные помещения дома и несколько прилегающих квартир. В помещениях коммерсант собирается оборудовать кухни и цеха для нового ресторана.

При этом предприниматель объяснил, что для обустройства заведения ему потребуется установить на фасаде воздуховоды, сделать стеклянную пристройку и демонтировать кирпичную кладку дома.

Такое решение возмутило местных жителей, поскольку подвальные помещения не предназначены для увеселительных заведений, прежде всего, из-за несоответствия пожарной безопасности. Горожане пожаловались, что громкая музыка и шум посетителей будут мешать жильцам в ночное время.

Отметим, что на данный момент в доме уже расположены рестораны «Бамберг» и «Гретель».

В результате жильцам дома пришлось обратиться к Уполномоченному по права человека. По факту строительства ресторана была проведена проверка.

Выяснилось, что предприниматель не согласовал проект ресторана с областным органом охраны объектов культурного наследия. За это он был привлечен к административной ответственности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе волгоградского Уполномоченного по правам человека, проверка по данному факту будет проводиться и дальше.

- Надзорные структуры своевременно и ответственно организуют контроль за разрешением резонансной ситуации в доме № 20 по ул. Советской, - заявили в ведомстве.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть "Вконтакте"