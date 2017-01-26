Волгоградская область - лидер среди регионов ЮФО по социальной напряжённости

Составлен "Рейтинг социальной напряжённости", который рассказывает о социально-экономической ситуации в ЮФО. Разработанная уникальная методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по 12 статистическим критериям. Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", опубликованный рейтинг социальной напряженности сравнивает регионы, используя 12 статистических критерий: - уровень преступности;

- преступления, связанные с оборотом наркотиков;

- должностные преступления; коррупционные преступления;

- уровень заработной платы;

- задержки с её выплатой (наличие и размеры накопленной задолженности в среднем на 1000 жителей конкретного региона);

- уровень безработицы;

- строительство и ввод в эксплуатацию жилья;

- уровни рождаемости и смертности;

- показатели роста цен;

- распространение ВИЧ-инфекции. Издание отмечает, что данные взяты за 2015 год. В Южном Федеральном округе, как и во всей России, солнце светит не для всех одинаково. Так, существенно отличаются друг от друга Азово-Черноморская (Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область) и Волго-Каспийская (Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области) части ЮФО. В Азово-Черноморье проживает около 10,2 миллионов человек. Здесь самые благоприятные природно-климатические условия. Впрочем, социально-экономически регион тоже очень привлекателен. Общее число жителей Волго-Каспийской части приблизительно 3,85 млн человек, а плотность населения – более чем в 3 раза ниже, чем в Азово-Черноморье. Республика Крым и город федерального значения Севастополь с 28 июля 2016 года также входят в ЮФО. Но до начала 2016 года Росстатом не учитывалось население упразднённого Крымского федерального округа. Эта часть Южного региона, несомненно, заслуживает отдельного аналитического исследования, которое будет проведено, как только будут доступны данные за полный отчётный период. Пальму первенства в Федеральном округе по социальному благополучию держит Краснодарский край. Соответственно, он замыкает рейтинг (6-е место). Здесь одни из самых высоких в России темпы ввода жилья в эксплуатацию (уступают лишь Московской и Новосибирской областям). За 2016 год в крае было введено 838 кв. м жилья на тысячу человек. Это почти на 200 кв. м больше, чем в соседней Адыгее (2-е место в ЮФО по данному показателю). По общероссийским меркам заработная плата в Южном ФО сравнительно невысокая. Но и здесь Краснодарский край вновь лучший – 26 146 рублей ежемесячно. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях на 1–3 тысячи рублей ниже. Слабо урбанизированные Адыгея с Калмыкией значительно уступают. Задолженность по зарплате. Здесь Республика Адыгея занимает 5 место в рейтинге и немного уступает Краснодарскому краю: второй год подряд имеет "нулевой»" показатель. Краснодарский край и Калмыкия также стараются расплачиваться с работниками вовремя. Задолженности в этих регионах минимальны. Чего не скажешь про Ростовскую область. Здесь задолженность составляет 20 704 рубля на тысячу человек населения. Стоит отметить, что это худшая цифра по ЮФО. Безработным легче всего стать в национальных республиках округа: 11,4% – в Калмыкии и 8,7% – безработица в Адыгее. В Ростовской области (4-е место рейтинга) и Краснодарском крае этот показатель составляет лишь 6%. Индекс роста цен в Южном федеральном округе близок к среднему по стране. По регионам ЮФО он в целом на одном уровне – 12–13%. Калмыкия немного лучше остальных по этому показателю – 11,4%. Уровень преступности в ЮФО ниже среднероссийского. Не очень спокойно в Ростовской и Астраханской областях. По данным 2015 года, здесь было зарегистрировано 14,7 и 14,5 преступлений на тысячу человек соответственно. 13,6 – показатель Краснодарского края. Остальные регионы ЮФО в этом плане более благополучны. Больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано в Республике Калмыкия – 1,96 на тыс. человек и в Астраханской области (3-е итоговое место). Вероятно, всему виной проходящий через Казахстан афганский наркотрафик. По уровню коррупции лидирует Республика Адыгея. Здесь зарегистрировано 3,12 полученной взятки на 10 тысяч населения. Все остальные регионы ЮФО имеют показатель почти на порядок ниже. Самый низкий процент ВИЧ-инфицированных – в Республике Калмыкия (2-е общее место по ЮФО) и Астраханской области. А в Волгоградской области (она занимает "почётное" 1-е место среди всех регионов ЮФО по социальной напряжённости) эта печальная цифра замерла на довольно высоком уровне – 4,76. При подготовке рейтинга были использованы материалы Федеральной службы государственной статистики, Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, а также учитывалась информация из открытых источников. Волгоградский политический эксперт Дмитрий Бессонов резонно заметил, что данные 2015 года, на основе которых был составлен данный рейтинг, был по отношению к социальной напряженности даже ласковый. Куда серьезнее выглядел в этом плане 2016 год. - 2015 год даже ласковый был по отношению к социальной напряженности, потому что 2016 год был намного серьезнее. Когда рейтинги будут составлять на 2016 год, боюсь, что мы с гигантским отрывом будем лидировать. Существенное ухудшение социального самочувствия региона неоспоримо. Это и история, связанная с маршрутками, с вводом социального кодекса, с тем, как были организованы выборы. Все это в комплексе дает безусловное первое место и золотую медаль нашему руководителю. Боюсь, что соседним по рейтингу регионам придется очень серьезно до нас добираться. Отрыв, я думаю, будет в сотни позиций. Если в таком же темпе, как 2016, будет проходить и 2017 год, а он будет еще в более жестком темпе проходить, потому что все основные социальные нюансы будут введены в 2017, думаю, что мы 2016 вспомним, как луч света. Потому что есть ощущение, что 2017 год будет катастрофичен. Нас ожидает год бесконечного аврала. Это и оставшиеся без работы водители маршруток, и люди, которых ожидает погружение в транспортную схему, и увеличение на 10 процентов тарифов. Это всё ложится на население. Конечно, оно все стерпит... Однако, терпение когда-нибудь заканчивается. Зря Андрей Иванович и его бригада испытывают терпение людей. То, что волгоградцы молчали два года, не значит, что они и сейчас будут молчать, - заявил Дмитрий Бессонов. Надира Коннова < Предыдущая Следующая >