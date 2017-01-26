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|Волгоградский онкодиспансер устроит День женского здоровья
|26.01.2017 16:06
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4 февраля будут принимать маммологи, а 11 февраля — гинекологи. Пациентки смогут пройти осмотр и получить консультацию врачей.
В пресс-службе областной администрации отметили, что в Волгоградском областном онкодиспансере появился новый метод диагностики – жидкостная цитология. Технология позволяет выявить предраковые состояния у женщин, диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии.
Следует отметить, что здоровье мужчин также не будет обделено вниманием специалистов. 18 февраля в онкодиспансере будут принимать урологи.
Чтобы посетить врачей по профилактической программе необходимо предварительно записаться по телефону (8442) 609-608
Фото: архив администрации Волгоградской области
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