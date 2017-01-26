Волгоградский онкодиспансер устроит День женского здоровья



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в столе справок онкодиспансера, акция пройдёт 4 и 11 февраля, при себе желательно иметь полис ОМС.

4 февраля будут принимать маммологи, а 11 февраля — гинекологи. Пациентки смогут пройти осмотр и получить консультацию врачей.

В пресс-службе областной администрации отметили, что в Волгоградском областном онкодиспансере появился новый метод диагностики – жидкостная цитология. Технология позволяет выявить предраковые состояния у женщин, диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии.

Следует отметить, что здоровье мужчин также не будет обделено вниманием специалистов. 18 февраля в онкодиспансере будут принимать урологи.

Чтобы посетить врачей по профилактической программе необходимо предварительно записаться по телефону (8442) 609-608





Лилия Финько

Фото: архив администрации Волгоградской области