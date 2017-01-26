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|Под Волгоградом приставы искали одного должника, а нашли двоих
|26.01.2017 16:48
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Неприятная встреча произошла в одном из населенных пунктов Николаевского района.
В ходе рейда по должникам судебные приставы нагрянули к гражданке, которая задолжала около 5 тысяч за газ. Входную дверь приставам открыл мужчина и заявил, что является просто сожителем.
Когда у гражданина стали проверять документы, паспортные данные показались судебному приставу знакомыми. Он позвонил в отдел и попросил проверить фамилию по базе.
Оказалось, что мужчина длительное время уклонялся от выплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности превышала 80 тысяч рублей. По адресу регистрации мужчина не проживал, официального места работы не имел.
В результате должник был задержан. Решением суда ему было назначено 10 суток ареста за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП, арест оказал на мужчину положительный эффект. После освобождения недобросовестный отец погасил часть своего долга и всю задолженность своей сожительницы.
Юлия Соболева
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