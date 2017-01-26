Украинец попался на контрабанде мяса на санях Печать
26.01.2017 18:09

Украинец попался на контрабанде мяса на санях

На границе с Россией украинские пограничники задержали мужчину, который пытался перевести мясные туши на санях.

Смекалистый контрабандист был сегодня задержан на государственной границе в Луганской области.

Как сообщается на официальном сайте пограничной службы Украины, на рассвете пограничный наряд отдела «Красная Таловка» заметил неподалеку от села Золотаревка мужчину, который что-то тащил за собой на веревке. Уверенным шагом мужчина шел в сторону государственной границы.

При задержании выяснилось, что мужчина является гражданином Украины. На санях он пытался перевезти в Россию несколько мясных туш.

В результате за попытку незаконного пересечения госграницы контрабандист был привлечен к административной ответственности. Мясо, которое покаталось на санях возле границы, пограничники изъяли.

Юлия Соболева
Фото: Государственная пограничная служба Украины

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