Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
В последнее время в России постоянно происходят случаи изъятия детей из семей с туманным объяснением....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Россия стала лишь четвёртой могущественной страной в мире
|26.01.2017 18:16
|
«Серебро» разделили Китай и Япония. Военной потенциал КНР неуклонно растёт, а это, по мнению составителей списка, вызывает волнение у соседних государств. Чтобы обезопасить себя эти государства стараются активно сотрудничать с Японией, чья экономика вызывает большое уважение.
Третье место было решено оставить пустым. Видимо, авторы, посчитали, что его никто не достоин.
Так, Россия с отрывом в одну позицию отстаёт от тройки лидеров. Россия, пишет издание, несмотря на санкции, стойко удерживает позициии на Украине, укрепляет отношения с Турцией и «перетягивает одеяло» у США в военной политике с Сирией. Однако российская экономика и политика остаются крайне слабыми.
Пятое место было отдано Германии (в прошлом году Германия была на четвёртой строчке, перед Россией). В 2016 году немцы потерпели неудачу в политике Евросоюза, в частности с Brexit, что увеличило рост евроскептиков.
На шестой позиции расположилась Индия, а за ней — Иран.
Завершает список могущественных стран Израиль, который, к слову, попал в рейтинг впервые. Иудейское государство эффективно использует своё дипломатическое, военное и экономическое влияние на своих ближних географических соседей.
Фото: globallookpress
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
19:16
Вторая победа над Голландией
-
18:35
За год Индекс восприятия коррупции в России не изменился
-
18:16
Россия стала лишь четвёртой могущественной страной в мире
-
18:09
Украинец попался на контрабанде мяса на санях
-
16:57
Московский таксист вытолкал из авто двух женщин с ребёнком
-
16:48
Под Волгоградом приставы искали одного должника, а нашли двоих
-
16:06
Волгоградский онкодиспансер устроит День женского здоровья
-
15:34
Волгоградская область - лидер среди регионов ЮФО по социальной напряжённости
-
15:33
Волгоградские памятники архитектуры превращают в пивнушки
-
14:50
Единоросс выплачивал «дань» за связь с замужней женщиной
-
14:02
Мужчина попытался дать взятку в 500 долларов волгоградскому таможеннику
-
13:52
Волгоград заполонили танки
-
13:43
В Волгограде супружеская пара торговала опасной для жизни осетровой икрой
-
13:15
Роскачество проверило тушки цыплят-бройлеров на качество и безопасность
Самое читаемое
-
16:57
Московский таксист вытолкал из авто двух женщин с ребёнком
-
14:50
Единоросс выплачивал «дань» за связь с замужней женщиной
-
14:02
Мужчина попытался дать взятку в 500 долларов волгоградскому таможеннику
-
13:43
В Волгограде супружеская пара торговала опасной для жизни осетровой икрой
-
12:58
Автохам на Porsche Cayenne перекрыл дорогу скорой с экстренной пациенткой. ВИДЕО
-
12:20
В центре Москвы произошла массовая драка: есть пострадавшие
-
12:08
Директор крымского парка львов рассказал подробности смерти работника
Последние комментарии
-
25 января 1942 – 25 января 2017. История длиною в 75 лет
-
Огромное Уважение Андрею - дыд бы им точно гордился! Спасибо автору материала - побольше таких ... >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоград заполонили танки
-
Главное самой поднять шумиху и потом всех успокоить. Да Лилия Ф.? >>
-
-
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
-
Ну да, закроют библиотеки и откроют очередной "Магнит", как сделали в помещении бывшей библиотеки на ... >>
-
-
На юге Волгограда сотрудник службы доставки задержан за кражи из посылок
-
Вот гад!! А я посылку жду, дождаться не могу. Пойду что ли заявление напишу на него.. >>
-
-
Прокуратура не смогла опротестовать решение об аутсорсинге питания детсадовцев
-
Прокуратуре пора возбуждать уголовные дела против таких депутатов, которые плевать хотели на федеральные ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Уважаемые единомышленники ! К сожалению, внедопустимое содержимоемо, нас не так много, если ситуация ... >>
-
-
Россиянину вручили «Оскар» за секс
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеsuj.i m/in/48 Boт oднa из 2 cцeн c Лёшкой Гончаровым ... >>
-