Россия стала лишь четвёртой могущественной страной в мире Печать
26.01.2017 18:16

Россия стала четвёртой могущественной страной в мире

Журнал The American Interest опубликовал ежегодный топ-8 самых могущественных стран мира. Россия расположилась посередине рейтинга.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», лидером топа, конечно же, остались Соединённые Штаты. Журнал не стал скромничать и красочно расписал достоинства своей страны: самая эффективная политическая система, процветающая экономика, гигант передовых технологий.

«Серебро» разделили Китай и Япония. Военной потенциал КНР неуклонно растёт, а это, по мнению составителей списка, вызывает волнение у соседних государств. Чтобы обезопасить себя эти государства стараются активно сотрудничать с Японией, чья экономика вызывает большое уважение.

Третье место было решено оставить пустым. Видимо, авторы, посчитали, что его никто не достоин.

Так, Россия с отрывом в одну позицию отстаёт от тройки лидеров. Россия, пишет издание, несмотря на санкции, стойко удерживает позициии на Украине, укрепляет отношения с Турцией и «перетягивает одеяло» у США в военной политике с Сирией. Однако российская экономика и политика остаются крайне слабыми.

Пятое место было отдано Германии (в прошлом году Германия была на четвёртой строчке, перед Россией). В 2016 году немцы потерпели неудачу в политике Евросоюза, в частности с Brexit, что увеличило рост евроскептиков.

На шестой позиции расположилась Индия, а за ней — Иран.

Завершает список могущественных стран Израиль, который, к слову, попал в рейтинг впервые. Иудейское государство эффективно использует своё дипломатическое, военное и экономическое влияние на своих ближних географических соседей.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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