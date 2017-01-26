Роспотребнадзор поддержал идею ограничить использование кальянов и электронных сигарет



Отмечается, что на законодательном уровне ограничения на использование электронных курительных изделий стоит ввести по аналогии с требованиями, которые установлены для табачных изделий. При этом ведомство подчеркивает, что в законе надо также предусмотреть распространение запретов и ограничений на курение табака и других продуктов с использованием кальяна.

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, после принятых за последние годы антитабачных мер потребление табака в России снизилось с 2009 года с 39% до 33% в 2016 году. Чтобы развивать такую тенденцию, необходимо ввести ограничения на электронные сигареты, которые становятся все более популярными.





Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Фото: globallookpress