Роспотребнадзор поддержал идею ограничить использование кальянов и электронных сигарет Печать
26.01.2017 22:40

Роспотребнадзор поддержал идею ограничить использование кальянов и электронных сигарет

Роспотребнадзор поддержал законопроект, направленный на ограничение курения электронных сигарет и кальянов, сообщается на сайте ведомства.


Отмечается, что на законодательном уровне ограничения на использование электронных курительных изделий стоит ввести по аналогии с требованиями, которые установлены для табачных изделий. При этом ведомство подчеркивает, что в законе надо также предусмотреть распространение запретов и ограничений на курение табака и других продуктов с использованием кальяна.

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, после принятых за последние годы антитабачных мер потребление табака в России снизилось с 2009 года с 39% до 33% в 2016 году. Чтобы развивать такую тенденцию, необходимо ввести ограничения на электронные сигареты, которые становятся все более популярными.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Фото: globallookpress

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