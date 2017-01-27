Госдума разрешила бить родственников

Госдума окончательно приняла закон о снятии уголовной ответственности за побои, нанесённые родственникам.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня 380 депутатов Госдумы поддержали в третьем чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении близким родственникам. Против поправок выступило трое народных избранников. Таким образом, теперь из статьи 116 УК РФ исчезнет из числа преступлений пункт «побои в отношении близких родственников», и синяки, нанесённые мужу, жене, детям, братьям, сёстрам, внукам, дедушкам, бабушкам, усыновителям, опекунам и попечителям, будут попадать под административную ответственность. Юрист Дмитрий Курдесов ранее рассказал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», как поправка отразится на российских семьях. - Полиция, в частности, участковый будет или закрывать глаза на семейные ссоры, или нехотя оформит административный протокол, который не напугает агрессора, а только его разозлит. От ссоры родителей страдают дети, даже если они не являются прямыми участниками конфликта. Дети смотрят на взаимоотношения и делают выводы: папа ударил маму, значит так можно. Ребенок растет в атмосфере агрессии, с детства перенимает семейные издевательства как уже собственную модель поведения в будущем: кто сильнее, тот и прав. Неоднократные побои и наказания за них законодатель всё-таки оставил в Уголовном кодексе. Но что это значит? Мужчин получил права на одну ошибку? Разок ударю – подумаешь, административная ответственности, получается, так? Насилие в семье не всегда означает, что муж ежедневно избивает жену и детей. Он может это делать раз в неделю, раз в месяц, раз в год, но однажды, думая, что "административка – не страшно", не рассчитает силы и совершит убийство, - сообщил Курдесов.

Лилия Финько Фото: социальная сеть "ВКонтакте" Следующая >