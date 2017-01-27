Как стало известно "СоцИнформБюро", инициатором данной идеи стал Александр В. Волгоградец обратился к автолюбителям с призывом "ставить метки на всем, что чаще снимают, и обязательно фотографировать ваши метки, чтобы в будущем можно было доказать".

Александр считает, что только совместные усилия жителей города помогут снизить количество участившихся в городе автомобильных краж. Кроме того, волгоградец предложил создать общую базу данных в одной из групп в социальной сети.

Зачастую украденные вещи злоумышленники пытаются сбыть через ломбарды, и часто горожане именно там ищут свое имущество, а по установленным меткам сделать это будет гораздо легче. Также любой автовладелец, увидев опознавательный знак на покупке, может сверить его с общей базой данной и вернуть вещь владельцу.

Надира Коннова