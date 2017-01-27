В Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством Печать
27.01.2017 14:04

В Волгоградской области напряженная ситуация с бешенством

Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по бешенству в Волгоградской области. В некоторых районах сейчас введен карантин.

Региональное отделение Роспотребнадзора подвело итоги работы по мониторингу бешенства в Волгоградской области за ушедший год.

Согласно опубликованным данным, в 2016 году было зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством животных. Из них заболевшими были 14 кошек, 6 собак и по 6 представителей крупного рогатого скота и диких дверей.

В медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратились 7195 человек. Среди них ни один не привел к летальному исходу.

Отметим, что последний случай смерти от бешенства был зафиксирован в 2013 году в Урюпинском районе.

Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора сообщают о напряженной эпидемиологической ситуации в Волгоградской области. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных.

Как сообщается на официальном сайте администрации области, 26 декабря 2016 года карантин по бешенству был установлен на два месяца в Ахтубинском сельском поселении, 27 декабря в Чернышковском районе. С 24 января 2017 года карантинные меры были введены администрацией области на территории города Фролово и поселка Царицын Городищенского района.

Напомним, что бешенство является смертельной для человека болезнью. Основными источниками бешенства считаются дикие (лисицы, енотовидные собаки, волки), а также домашние животные. Передача вируса от зверя к человеку происходит при укусах через слюну.

В случае нападения животного необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Только строгое выполнение рекомендаций врача и своевременная вакцинация может помочь предотвратить бешенство.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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