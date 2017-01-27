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|В Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством
|27.01.2017 14:04
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Региональное отделение Роспотребнадзора подвело итоги работы по мониторингу бешенства в Волгоградской области за ушедший год.
Согласно опубликованным данным, в 2016 году было зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством животных. Из них заболевшими были 14 кошек, 6 собак и по 6 представителей крупного рогатого скота и диких дверей.
В медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратились 7195 человек. Среди них ни один не привел к летальному исходу.
Отметим, что последний случай смерти от бешенства был зафиксирован в 2013 году в Урюпинском районе.
Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора сообщают о напряженной эпидемиологической ситуации в Волгоградской области. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных.
Как сообщается на официальном сайте администрации области, 26 декабря 2016 года карантин по бешенству был установлен на два месяца в Ахтубинском сельском поселении, 27 декабря в Чернышковском районе. С 24 января 2017 года карантинные меры были введены администрацией области на территории города Фролово и поселка Царицын Городищенского района.
Напомним, что бешенство является смертельной для человека болезнью. Основными источниками бешенства считаются дикие (лисицы, енотовидные собаки, волки), а также домашние животные. Передача вируса от зверя к человеку происходит при укусах через слюну.
В случае нападения животного необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Только строгое выполнение рекомендаций врача и своевременная вакцинация может помочь предотвратить бешенство.
Юлия Соболева
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