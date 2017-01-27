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|Россияне назвали приемлемый размер пенсии
|27.01.2017 14:28
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«СоцИнформБюро» узнало, что из опрошенных почти каждый десятый называл приемлемой выплаты в размере 10-15 тысяч рублей. Пенсией в 15-20 тысяч готовы довольствоваться 28,1% респондентов. Наиболее популярным ответом стала сумма в пределах 20-30 тысяч рублей, так ответили 36,5% россиян. И скромное число (22,7%) сказали, что хотели бы получать 30-40 тысяч и более.
По словам управляющего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, ориентиром запросов россиян служит нынешняя пенсия, которая немногим превышает 13 тысяч рублей. Однако большая часть респондентов опирались на размер пенсии, составляющий 40 и более процентов от получаемой зарплаты.
Напомним, что ранее вице-премьер Ольга Голодец называла среднюю пенсию в 2017 году, которая должна превысить 13,6 тысяч рублей.
Анастасия Красновская, Москва
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