В Волгограде пройдет турнир по спортивному страйкболу

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, 28 января во Дворце спорта состоится II открытый турнир по спортивному страйкболу. Мероприятие с патриотичным названием "Я служу России" приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы под Сталинградом.

- В турнире примут участие команды воспитанников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Волгограда, представителей регионального ГУ МВД России, подразделение Российской Гвардии ОМОН, СОБР, УФСИН, ФССП, Волгоградского ЛУ МВД России, - сообщили в мэрии города.

Турнир будет проходит в два этапа. Сначала состоятся соревнования среди команд правоохранительных органов по страйкболу, а затем среди воспитанников молодежно-подростковых клубов Волгограда. Необходимо будет проявить свою смекалку в интеллектуальной игре "Брейн-ринг", продемонстрировать быстроту и ловкость, стать участниками игры лазертаг.

В горадминистрации отметили, что здесб же будет развернута выставка современного оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоится 28 января в 10:00.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда