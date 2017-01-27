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|В Волгограде волонтеры отметят 500 дней до ЧМ 2018
|27.01.2017 15:44
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В честь празднования 500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Волгограде будет организован ряд тематических мероприятий.
Сегодня в рекрутинговом центре на базе МУ «Городской центр патриотического воспитания «Виктория» пройдет интеллектуальная игра «Брейн-футбол», на которой кандидаты в волонтеры среди школьников посоревнуются в знании фактов о футболе.
28 января с 11.00 до 14.00 в Красноармейском районе по маршруту №11 будет курсировать «Футбольный трамвай». В ходе поездки на трамвае местные жители смогут узнать интересные факты и сделать памятные фото с символами ЧМ-2018.
30 января с 16.00 в рекрутинговом центре на базе «Социально-досугового центра «Перекресток» пройдет церемония награждения лучших волонтеров Дзержинского района.
Также в этот день пройдет масштабный форум. Участниками мероприятия станут городские волонтеры, школьники, известные спортсмены и послы Волгограда по ЧМ-2018.
Главным событием форума станет старт обратного отсчета до начала Чемпионата мира по футболу. Роль «счетчика» выполнит специальный арт-объект «#500 days_to_go».
Юлия Соболева
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