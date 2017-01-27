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|В России появится фонд развития информационных технологий
|27.01.2017 16:32
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Инженер отдела IT Дмитрий Мишин сообщил корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» о перспективах развития программного обеспечения.
- Сама по себе идея очень хорошая. И развитие отечественных информационных технологий, которые не зависят от внешних факторов, может только радовать. Но создание фонда рискует обернуться очередной коррупционной кормушкой, а продвижение программы — провалом. Можно взять в качестве примера YotaPhone – российский смартфон, который пытались «впаривать» по 30 с лишним тысяч рублей. Когда продажи на российском рынке провалились, смартфон попытались продать на китайском рынке. Но и там продажи не пошли. В итоге устройство теперь распродают на всем знакомом китайском сайте, продающем различные товары, - отметил Дмитрий Николаевич. - Что касается коррупционной составляющей, есть риск стандартных для России откатов, возникновение подставных фирм, которые будут делать некачественные продукт, а их работу не только примут, да ещё и внедрять будут.
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