В России появится фонд развития информационных технологий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о создании Фонда развития информационных технологий.

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, сказано, что фонд обеспечит развитие и продвижение программного обеспечения на внутреннем рынке России, а также за рубежом. Инженер отдела IT Дмитрий Мишин сообщил корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» о перспективах развития программного обеспечения. - Сама по себе идея очень хорошая. И развитие отечественных информационных технологий, которые не зависят от внешних факторов, может только радовать. Но создание фонда рискует обернуться очередной коррупционной кормушкой, а продвижение программы — провалом. Можно взять в качестве примера YotaPhone – российский смартфон, который пытались «впаривать» по 30 с лишним тысяч рублей. Когда продажи на российском рынке провалились, смартфон попытались продать на китайском рынке. Но и там продажи не пошли. В итоге устройство теперь распродают на всем знакомом китайском сайте, продающем различные товары, - отметил Дмитрий Николаевич. - Что касается коррупционной составляющей, есть риск стандартных для России откатов, возникновение подставных фирм, которые будут делать некачественные продукт, а их работу не только примут, да ещё и внедрять будут.

Лилия Финько Следующая >