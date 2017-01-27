Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибудет в Волгоград

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации посетит город-герой Волгоград второго февраля, в 74-ю годовщину победы под Сталинградом.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», Вячеслав Володин планирует поздравить ветеранов и горожан с днём, предрешившим исход Великой Отечественной войны. О визите Володина сообщила депутат Государственной Думы от Волгоградской области Ирина Гусева во время заседания нижней палаты российского парламента. Следует отметить, что Волгоград серьёзно подошёл к празднованию Сталинградской битвы. Второго февраля в городе пройдут различные торжественные мероприятия: спектакли, военно-исторические реконструкции и мотокросс.

Лилия Финько Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >