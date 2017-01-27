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|Работа управляющих компаний – больная тема для волгоградцев
|27.01.2017 17:43
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За 2016 год в инспекцию государственного жилищного надзора по Волгоградской области поступило больше 10 тысяч жалоб от местных жителей.
Сегодня Госжилнадзор по Волгоградской области опубликовала итоги работы за 2016 год.
По данным инспекции, всего за указанный период с жалобами обратилось 11 107 жителей региона.
Из всех обращений 37,6 % жалоб касалось технического состояния жилищного фонда. И это не удивительно. В прошлом году волгоградцы стали свидетелями обрушения крыши в Тракторозаводском районе, падения балкона в Центральном. Стоит вспомнить, что в мае на головы горожан упал потолок общежития в Краснооктябрьском районе.
Кроме того, 25% жалоб были посвящены недобросовестной работе управляющих компаний, что тоже довольно предсказуемо.
Ушедший год ознаменовался беспрецедентным для региона событием – управляющую компанию лишили лицензии за недобросовестную работу. Другая компания стала рекордсменом по количеству отобранных домов.
Уголовные дела, которые регулярно заводят из-за мошенничества в сфере управления домами, уже стали обыденностью для региона.
К этому стоит прибавить случаи некорректного начисления платы за коммунальные услуги, которые возникают в Волгограде регулярно. Напомним, что с 1 января 2017 года правительство приняло решение ужесточить ответственность УК и ТСЖ за неправильные платежки.
Также 2016 год запомнится некоторым горожанам рассылкой угроз от управляющих компаний.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госжилнадзора, анализ обращений показал, что наибольшее количество жалоб в этом году традиционно поступило из Волгограда (около 60%).
В области самыми недовольными работой управляющих компаний стали жители Городищенского, Среднеохтубинского и Жирновского районов.
Юлия Соболева
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