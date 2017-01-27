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|В Госдуме предложили лишить водителей прав за отказ пропускать скорые
|27.01.2017 18:19
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Глава комитета сослался на скандально известный случай, когда в Петропавловске-Камчатском из-за отказа автомобилиста пропустить скорую помощь скончался 21-летний парень.
«Когда такой деятель, как на Камчатке, не пропускает машину скорой, то действующие сейчас меры наказания (штраф в 500 рублей) оказываются неэффективными. Они не помогают воспитать нормального участника дорожного движения», – отметил Пискарев.
Ранее также стало известно, что депутат «Единой России» Александр Сидякин разрабатывает законопроект о введении уголовного наказания для тех, кто препятствует проезду автомобилей со спецсигналами.
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