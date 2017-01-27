

В зависимости от последствий непропуска, водителей предложено лишать на срок от трёх лет до пожизненного. Возможно, нарушителям ужесточат порядок выдачи водительских прав и их возвращения после лишения.

Глава комитета сослался на скандально известный случай, когда в Петропавловске-Камчатском из-за отказа автомобилиста пропустить скорую помощь скончался 21-летний парень.

«Когда такой деятель, как на Камчатке, не пропускает машину скорой, то действующие сейчас меры наказания (штраф в 500 рублей) оказываются неэффективными. Они не помогают воспитать нормального участника дорожного движения», – отметил Пискарев.

Ранее также стало известно, что депутат «Единой России» Александр Сидякин разрабатывает законопроект о введении уголовного наказания для тех, кто препятствует проезду автомобилей со спецсигналами.



Лилия Финько