В Госдуме предложили лишить водителей прав за отказ пропускать скорые Печать
27.01.2017 18:19

Водителей предложили лишить прав за отказ пропускать скорые

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил лишать водительских прав тех автомобилистов, которые создают помехи для проезда экстренных служб — скорой помощи, полиции или пожарных.


В зависимости от последствий непропуска, водителей предложено лишать на срок от трёх лет до пожизненного. Возможно, нарушителям ужесточат порядок выдачи водительских прав и их возвращения после лишения.

Глава комитета сослался на скандально известный случай, когда в Петропавловске-Камчатском из-за отказа автомобилиста пропустить скорую помощь скончался 21-летний парень.

«Когда такой деятель, как на Камчатке, не пропускает машину скорой, то действующие сейчас меры наказания (штраф в 500 рублей) оказываются неэффективными. Они не помогают воспитать нормального участника дорожного движения», – отметил Пискарев.

Ранее также стало известно, что депутат «Единой России» Александр Сидякин разрабатывает законопроект о введении уголовного наказания для тех, кто препятствует проезду автомобилей со спецсигналами.


Лилия Финько

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