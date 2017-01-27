Мороз в -20 градусов продержится в Волгограде все выходные

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, на выходные на территории области ожидается снег и понижение температуры воздуха.

Ночью 28 января температура воздуха в некоторых районах опустится до -23...-28 градусов. Днем в регионе потеплеет до -12...-17.

Ночь 29 января встретит жителей области обильным снегопадом и морозом до -25 градусов. Днем температура воздуха станет выше: -15...-20 градусов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, в эти дни на трассах регионального и федерального значения для замерзающих автомобилистов будут организованы пункты обогрева.

Водителей будут информировать о погодных условиях через электронные информационные табло, а также в радиосети «дальнобойщиков».

Из-за сильного мороза спасатели рекомендуют гостям и жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации гражданам советуют звонить по телефону «101».

Юлия Соболева

Фото: МЧС России по Волгоградской области