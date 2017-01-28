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|Волгоградцы возмущены подарком для ветеранов в тысячу рублей
|28.01.2017 11:54
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До конца этой неделе все ветераны, принимавшие участие в Сталинградской битве, а также супруги ветеранов и «дети Сталинграда» должны будут получить денежную выплату в честь 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск.
Напомним, что постановление о предоставлении денежных средств администрация Волгоградской области подписала 28 ноября 2016 года.
Согласно тексту документа, участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, и труженики тыла, награжденные медалью "За оборону Сталинграда" получат в честь праздника 1000 рублей.
Супругам погибших участников Сталинградской битвы и "детям Сталинграда" будет подарено от администрации по 500 рублей.
Кроме того, к каждой выплате будет прилагаться открытка с подписью губернатора Андрея Бочарова.
Реакция горожан на такой «щедрый» подарок от администрации области получилась довольно предсказуемой. В социальных сетях волгоградцы назвали данную выплату позором для региона.
- Да хоть по 5 тысяч могли бы выделить. Ветеранов не так много. Зато лифт крутой поставить у себя в областной администрации и выделять кучу денег на всякие мероприятия свои – запросто, - возмутилась Мария Е.
- Люди гибли, теряли близких, возрождали город и жили в ужасных условиях после войны. И благодарность им за это - открытка и 1000 рублей. Что они купят на эту тысячу?? Пшена, курицу и хлеб? Чтобы 2 дня поесть и не умереть. Государство всегда так чтит своих защитников! Что ветеранов ВОВ, что ветеранов Афгана, Приднестровья, Чечни и других локальных войн. Никому они не нужны, - негодует Александр С.
-Отдаешь жизнь за Родину, чтобы спустя 75 лет раз в год получать сумму меньше прожиточного минимума в 10 раз, - высказался Владислав Г.
Напомним, что в 2015 году ветераны ко Дню победы советских войск в Сталинградской битве получили от администрации региона наборы, в которые входили бутылка дешевой водки, кусок "Докторской" колбасы, 200 граммов сыра "Сулугуни", пузырек йода, бинт, упаковка лейкопластыря, кусок мыла, и прочие хозяйственные мелочи. Общественность тогда бурно выразила свое мнение по поводу такого "подарка".
Юлия Соболева
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