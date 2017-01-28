Горожанам покажут медицинские приспособления прошлого Печать
28.01.2017 17:32

Горожанам покажут медицинские приспособления прошлого

С 30 января по 3 февраля в Волгограде будет работать экспозиция музея здравоохранения Волгоградской области.

Выставка экспонатов регионального музея здравоохранения будет посвящена 75-летию Сталинградской битвы.

Как сообщается на официальном сайте регионального комитета здравоохранения, главная цель выставки – рассказать волгоградцам о подвигах и трудовых буднях медицинских работников во время второй мировой войны.

В рамках экспозиции горожане смогут увидеть образцы медицинских инструментов, редкие фотоснимки и личные вещи медиков, которые принимали участие в Сталинградской битве.

Увидеть редкие экспонаты местные жители смогут в торговом центре «Парк Хаус».

Юлия Соболева
Фото: Волгоградский областной центр медицинской профилактики

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