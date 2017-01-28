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|Горожанам покажут медицинские приспособления прошлого
|28.01.2017 17:32
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Выставка экспонатов регионального музея здравоохранения будет посвящена 75-летию Сталинградской битвы.
Как сообщается на официальном сайте регионального комитета здравоохранения, главная цель выставки – рассказать волгоградцам о подвигах и трудовых буднях медицинских работников во время второй мировой войны.
В рамках экспозиции горожане смогут увидеть образцы медицинских инструментов, редкие фотоснимки и личные вещи медиков, которые принимали участие в Сталинградской битве.
Увидеть редкие экспонаты местные жители смогут в торговом центре «Парк Хаус».
Юлия Соболева
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