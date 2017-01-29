В Волгограде начало недели будет морозным

Морозы под -20 градусов, которые держались на территории региона все выходные, ожидают волгоградцев и жителей области в начале новой неделе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в волгоградском ЦГМС, 30 января ночью и утром прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит -22...-24 градуса.

Днем немного распогодится и потеплеет до -12...-14 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, осадков не будет.

31 января ожидается усиление скорости ветра до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -18...-20 градусов. Днем волгоградцев ждет -11...-13 градусов. Осадков также не предвидится.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress