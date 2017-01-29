Требования ГТО планируют обновлять раз в четыре года

В постановлении говорится, что четырехлетняя периодичность «является оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО..., а также соответствует периодам олимпийского цикла и утверждения Единой всероссийской спортивной классификации».

Как выяснило «СоцИнформБюро», ввести норму планируют с 1 января 2018 года. Для оценки выполнения нормативов уже сейчас субъекты Федерации готовят спортивных судей, которых допускают к работе центры тестирования.

«Принятое решение позволит поддерживать актуальность содержания государственных требований комплекса ГТО, регламентировать вопросы судейства при выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО», - сообщается в документе.

Напомним, что в 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о возрождении системы ГТО («Готов к труду и обороне»).

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»