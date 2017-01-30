В российских городах могут появиться экологические дружины Печать
30.01.2017 11:25

В российских городах могут появиться экологические дружины

Российские граждане считают, для того чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионах страны, в первую очередь необходимо создать добровольческие сообщества по сбору мусора, а также позаботиться об экологическом воспитании молодёжи.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Общественной палаты РФ, созданный в декабре прошлого года сайт добродела.рф помог выявить наиболее значимые проблемы в вопросах экологии по мнению российских граждан.

Проект был создан для сбора экологических проблем. Каждый неравнодушный к окружающей среде россиянин может зарегистрироваться на сайте и сообщить о той или иной экологической проблеме в его регионе или оставить предложение об улучшении экологической обстановки.

Член ОП РФ и автор проекта Елена Сутормина рассказала, что первый месяц работы интернет-ресурса уже наглядно показал, сколько граждан обеспокоены экологической ситуацией в регионах России.

«За время работы нашего сайта на него поступило уже более 500 заявок от жителей как малых городов, так и мегаполисов. Самым популярным предложением, которое высказывали больше половины участников, стало создание в регионах „экологических дружин", которые, по мнению граждан, смогут заняться организацией различных общественных акций и мероприятий, например, по уборке территории или озеленению отдельных городских зон», - отметила Сутормина.

Также активисты, по словам автора проекта, предлагают углубить изучение школьной дисциплины по экологии. Например, дополнить курс уроками о раздельном сборе мусора и установить пункты сбора в школах. Данные вопросы будут подняты к обсуждению на заседании ОП РФ.

«Помимо предложений к нам поступило большое количество примеров реальных дел, которые уже реализуют активисты в своих городах. Поэтому мы решили, что будем обобщать этот опыт и в рамках проекта вместе с экспертами создадим „банк лучших экологических практик", где каждый проект будет описан, что называется, „под ключ", чтобы любая инициативная группа могла реализовать именно тот проект, на который у нее есть ресурсы», — резюмировала Сутормина.

Координатор проекта Экологическое движение «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова ранее рассказала корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» о перспективах сайта добродела.рф

- Я считаю, что эта инициатива хорошая. Но всё зависит от конкретных возможностей в каждом из регионов, ресурсов самих некоммерческих организаций. Есть ли в регионе вообще такие организации, которые специализируются на работе с подобными обращениями по поводу экологических инцидентов. Если да — это будет работать. А если таких организаций нет, например это касается удалённых регионов страны или существуют другие причины отсутствия организаций, осуществить это будет сложнее, - сообщила эколог.


Лилия Финько 

Фото: globallookpress

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