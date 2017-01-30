2 февраля состоится праздничный концерт «Сталинградский редут»

Концерт «Сталинградский редут» начнется в здании Нового экспериментального театра 2 февраля в 15-00.

Гостей праздника ждет необычное мультимедийное инсталляционное театрализованное представление. Главным «действующим лицом» композиции станет знаменитый Дом Павлова.

В представлении расскажут об истории девочки Зины, которая была рождена в подвале Дома Павлова в дни самых страшных атак фашистов. После представления присутствующие смогут познакомится с той самой девочкой – Зинаидой Петровной Андреевой, которая в этот праздничный день будет присутствовать в зале.

Также в рамках мероприятия, перед гостями выступят артисты Государственного ансамбля российского казачества «Казачий курень», Государственного ансамбля танца «Юг России», вокального ансамбля Консерватории им. П.А. Серебрякова.

Свои номера для почетных гостей покажут солисты Волгоградской областной филармонии, Волгоградского музыкального театра и театра «Царицынская опера».

Юлия Соболева

Фото: Комитет культуры Волгоградской области