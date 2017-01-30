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|Ученые выяснили, как антиоксиданты могут стать опасными для жизни
|30.01.2017 13:24
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Согласно теории Лайнуса Полинга, который в прошлом веке изучал витамин С и принимал это вещество по 18 г в день (что в 50 раз выше рекомендованной нормы), такая добавки способна бороться с простудой, позже он открыл, что еще и с гриппом, ВИЧем, катарактой и даже раком. Как отмечалось в одной из статей 1992 года, витамины способны замедлить процесс старения. После таких заявлений продажи пищевых добавок и слава Полинга взлетели вверх. Однако научные исследования, проводимые несколько следующих лет, не подтвердили никакой пользы пищевых добавок. Напротив, выяснилось, что чрезмерное потребление их опасно для организма.
Тем временем в середине ХХ века Денхам Харман из Лаборатории медицинской физики при Калифорнийском университете заявил, что причиной разрушения клеток, старения и разных болезней являются свободные радикалы. Харман говорил, что свободные радикалы медленно вредят организму, вызывая в нем мутации. В конечном итоге его идеи получили всеобщее признание.
Харман рассматривал антиоксиданты как молекулы, которые принимают электроны у свободных радикалов и снижают уровень исходящей угрозы. Но эксперименты в лабораториях были не очень удачными с этой точки зрения. Ученые давали различные добавки с содержанием антиоксидантов мышам. Они использовали разные методы, но в результате получали примерно одинаковую картину: избыток антиоксидантов не замедлял старение и не предотвращал заболевания.
«Никому не удалось достоверно доказать, что они (антиоксиданты) способны продлить жизнь или улучшить здоровье, — пояснил Антонио Энрикес из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний в Мадриде. — На добавки мыши почти не реагировали».
Позже ставили опыты и на людях. Для исследования брали две группы людей одинакового возраста, с похожим образом жизни. Один давали добавки, другим – таблетки-пустышки или плацебо. Результаты оказались плачевными: в группах, которые принимали антиоксиданты, увеличился риск заболевания раком.
Как отмечает автор статьи BBC Future, все эти исследования не дают нам полной картины пользы и вреда антиоксидантов. В 2012 году был подготовлен научный обзор, составленный на базе 27 клинических испытаний по выявлению эффективности антиоксидантов. Оказалось, что в 7 случаях прием добавок был полезен, было отмечено снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака поджелудочной железы. 10 исследований не показали никаких изменений у пациентов. И еще 10 выявили ухудшение состояния у испытуемых: увеличился риск заболеваемости раком груди и легких.
«Предположение о том, что добавки с антиоксидантами — это волшебное лекарство, не имеет под собой совершенно никаких оснований», — утверждает Энрикес.
Автор материала на BBC Future приходит к выводу, что не стоит прибегать к потреблению антиоксидантов в борьбе со свободными радикалами, так как в таком случае человек оказывается беззащитен перед некоторыми другими инфекциями. С одной стороны, витамин С действительно является частью здорового образа жизни, как и другие антиоксиданты. С другой, самоназначение витаминов и передозировка – не лучший способ продлить себе жизнь.
«Прием антиоксидантов оправдан только тогда, когда в организме наблюдается реальный дефицит конкретного вещества. Лучше всего получать антиоксиданты из продуктов питания, которые содержат определенный набор антиоксидантов, действующих в комплексе», - поясняет Виллануэва из Национального политехнического института Мехико.
Несмотря на все исследования, современная наука придерживается одного самого простого и лучшего совета для здоровой жизни: человеку необходимо съедать по пять овощей или фруктов ежедневно.
Анастасия Красновская, Москва
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