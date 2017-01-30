Война и высокие цены остаются самыми большими страхами россиян



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», россияне по-прежнему опасаются международных конфликтов и подорожания товаров.

Следует отметить, что возможные войны и рост цен были главными беспокоящими факторами российских граждан на протяжении всего 2016 года.

Так, опрос, проведённый в октябре прошлого года, определил показатель страха международных конфликтов в 25 пунктов. В декабре этот показатель составил 14 пунктов.

Страх подорожания товаров в октябре 2016 года исчислялся 16 условными единицами, а в декабре остановился на отметке 10 пунктов.

Социологи рассчитывают «индекс страхов» по результатам ответов респондентов. Чем выше значение, определяющееся от -100 до 100 пунктах, тем вероятнее существует проблема.

Остальные возможные проблемы российских граждан (преступность, проблемы со здоровьем, внутренние конфликты в стране, потеря работы, конфликты в семье и проч.) имеют отрицательные показатели, что говорит о малом беспокойстве.

Последнее исследование «индекса страхов» проводилось в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России среди 1,6 тысячи граждан.



Лилия Финько

Фото: globallookpress