Война и высокие цены остаются самыми большими страхами россиян Печать
30.01.2017 13:34

Война и высокие цены остаются самыми большими страхами россиян

Всероссийский центр изучения общественной мнения (ВЦИОМ) подвёл итоги очередного «индекса страхов» россиян.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», россияне по-прежнему опасаются международных конфликтов и подорожания товаров.

Следует отметить, что возможные войны и рост цен были главными беспокоящими факторами российских граждан на протяжении всего 2016 года.

Так, опрос, проведённый в октябре прошлого года, определил показатель страха международных конфликтов в 25 пунктов. В декабре этот показатель составил 14 пунктов.

Страх подорожания товаров в октябре 2016 года исчислялся 16 условными единицами, а в декабре остановился на отметке 10 пунктов.

Социологи рассчитывают «индекс страхов» по результатам ответов респондентов. Чем выше значение, определяющееся от -100 до 100 пунктах, тем вероятнее существует проблема.

Остальные возможные проблемы российских граждан (преступность, проблемы со здоровьем, внутренние конфликты в стране, потеря работы, конфликты в семье и проч.) имеют отрицательные показатели, что говорит о малом беспокойстве.

Последнее исследование «индекса страхов» проводилось в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России среди 1,6 тысячи граждан.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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