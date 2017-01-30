В Волгоградской области пройдёт конкурс зимней рыбалки Печать
30.01.2017 14:25

В Волгоградской области пройдёт конкурс зимней рыбалки

4 февраля в хуторе Рюмино Калачевского района Волгоградской области пройдёт фестиваль «Рыболовные традиции».

 

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», любители подлёдной рыбалки смогут посоревноваться за звание лучшего. На рыболовный матч будет отведено четыре часа, после чего рыбацкие трофеи взвесят и назовут победителей. Самых богатых на улов ждут призы.

Также для всех желающих проведут мастер-класс по ловле зимнего хищника на современную приманку. Помимо рыбалки участников мероприятия ждёт езда на коньках и стрельба из арбалета. Замёрзшие смогут согреться донской ухой и блинами.

Начало фестиваля в 9:00.

Лилия Финько

Фото: globallookpress

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