Все лекарства в России начнут носить специальный код

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|30.01.2017 16:19
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«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», — сообщил Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.
По словам главы правительства, внедрённый проект поможет контролировать весь путь лекарственных препаратов от производителя до аптеки или больницы.
Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что автоматизированная система учёта лекарств сначала будет носить экспериментальный характер, однако через год станет обязательной мерой. Маркировка не повлияет на цены лекарств, отметил зампред.
«Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций», - пояснил Дворкович о задействованных в проекте.
Ранее стало известно, что обязательная маркировка коснулась и меховые изделия. С декабря 2016 года все продавцы обязаны маркировать товар специальным чипом с RFID-метками.
Новый закон должен помочь в борьбе с контрафактом, отслеживая движение меховых изделий от производителя до покупателя. В отличие от маркировки лекарств, установка одного чипа на шубы обойдется продавцу от 15 до 22 рублей за единицу.
Фото: globallookpress
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