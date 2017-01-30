Все лекарства в России начнут носить специальный код Печать
30.01.2017 16:19

Все лекарства в России начнут носить специальный код

В России появится новая система маркировки лекарств, позволяющая бороться с контрафактом и фальсификатом.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал указ о маркировке лекарств специальными кодами.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», — сообщил Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

По словам главы правительства, внедрённый проект поможет контролировать весь путь лекарственных препаратов от производителя до аптеки или больницы.

Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что автоматизированная система учёта лекарств сначала будет носить экспериментальный характер, однако через год станет обязательной мерой. Маркировка не повлияет на цены лекарств, отметил зампред.

«Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций», - пояснил Дворкович о задействованных в проекте.

Ранее стало известно, что обязательная маркировка коснулась и меховые изделия. С декабря 2016 года все продавцы обязаны маркировать товар специальным чипом с RFID-метками.

Новый закон должен помочь в борьбе с контрафактом, отслеживая движение меховых изделий от производителя до покупателя. В отличие от маркировки лекарств, установка одного чипа на шубы обойдется продавцу от 15 до 22 рублей за единицу.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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