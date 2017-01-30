Сегодня ОНФ презентовал новый экологический проект «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Сегодня в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция представителей Общероссийского народного фронта, посвященная старту нового проекта «Генеральная уборка».

В рамках мероприятия организаторы рассказали о запуске сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на которой каждый гражданин сможет отметить места нелегального складирования мусора.

В пресс-конференции приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитет Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, координатор проекта и депутат Госдумы Владимир Гутенев, а также эксперт ОНФ по проблемам экологии Дмитрий Миронов.

Как сообщили на пресс-конференции организаторы, новый проект неслучайно называется «Генеральная уборка», поскольку он дает жителям страны возможность поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологии России.

- Мы считаем, что все материалы, полученные в ходе реализации проекта, должны стать настольной картой для представителей власти и надзорных ведомств по работе с этими объектами. Мы планируем, что тысячи выявленных свалок будут убраны, а в мероприятиях примут участие порядка 150 тыс. граждан. Кроме того, несколько миллионов наших сограждан примут участие в проекте в различных форматах через интернет, – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По словам депутата Госдумы Владимира Гутенева, любой гражданин сможет обратиться с жалобой на незаконную мусорку через интернет-ресурс «Незаконная карта свалок». На сайте, который уже функционирует, будет возможность разместить на карте информацию о выявленной свалке и узнать о проходящих экологических акциях.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ОНФ, на карте предусмотрено обозначение трех категорий свалок и полигонов, с которыми будет вестись борьба: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые» полигоны (у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает массу вопросов).

- Для граждан проект «Генеральная уборка» станет общественной службой «одного окна», куда они смогут подать обращения по ликвидации незаконного объекта складирования отходов. На карте будут формироваться отчеты о проведенных мероприятиях, публиковаться анонсы, новости, посвященные решению проблем с утилизацией отходов. Главная наша сила – это люди, и при участии неравнодушных граждан мы сможем решить эту проблему, мы сможем добиться нужных нам результатов, – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев.

При реализации проекта представители ОНФ намерены активно использовать информационные технологии.

-Так, мы планируем значительное количество наших рейдов к незаконным свалкам или полигонам сопровождать съемками с портативных камер и беспилотников. По их итогам будут подготовлены видеоролики, которые в простой и доступной форме продемонстрируют масштаб причиненного экологического ущерба со стороны свалки или полигона. Такие ролики мы будем активно распространять в сети Интернет, привлекая внимание общественности к данной проблеме, – заключил Эксперт ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Отметим, что аналогичный проект в декабре прошлого года был запущен Общественной палатой России. Тогда в рамках акции добродела.рф на сайте был запущен проект по сбору сообщений от граждан об экологических проблемах России.

Сегодня стало известно, что за первый месяц работы интернет-ресурса на него поступило уже более 500 заявок от жителей как малых городов, так и мегаполисов.

Отметим, по итогам за 2016 год жители Волгоградской области отправили в областной комитет экологии больше 2 тысяч жалоб на загрязнение окружающей среды.

Большая часть обращений состояла из недовольства состоянием воздуха и захламлением территорий коммунальными отходами.

Так жители Волжского неоднократно обращались в комитет с жалобами на грязный воздух. Аналогичные жалобы поступали и от волгоградцев, живущих в районе тлеющей мусорной свалки Кировского района. А минувшей осенью жители поселка Городище сообщили в комитет, что задыхаются от горящей незаконной мусорки.

Кроме того, вологоградцы жаловались на незаконные действия ассенизаторов, которые сливали жидкие отходы прямо на почву.

Как отметили в облкомприроды, в этом году обращений от местных жителей стало больше. Экологи связали это с возросшим интересом к проблемам экологии и неравнодушным отношением людей к окружающей среде.

Напомним, что согласно указу Президента, 2017-й официально объявлен в России Годом экологии. В рамках Года правительство планирует провести совершенствование законодательства в сфере экологии, модернизировать сферу управления отходами и создать несколько новых национальных парков и заповедников.

Юлия Соболева

Фото: Общероссийский народный фронт