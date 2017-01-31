Ношение хиджаба в школе: мнение россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование об отношении граждан России к ношению хиджаба в учебных заведениях.

Как показали результаты опроса, мнения россиян разделились. 47% посчитали, что в ношении хиджаба в школе или университете нет ничего плохого. Столько же процентов (47%) опрошенных высказали противоположное мнение.

В основном терпимость к демонстрации конфессии высказали люди возрастной категории от 18 до 24 лет (73%). Старшее поколение в основном назвало это недопустимым (47%).

Как считает специалист ВЦИОМ Елена Михайлова, нетерпимость к проявлению веры идет у граждан в основном от отсутствия возможности или желания узнать больше о других конфессиях и этнических группах.

- Низкий уровень осведомленности о других этнических или конфессиональных группах является одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к их представителям. Однако постепенно острота проблемы снижается. За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп – значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодежь гораздо реже придает значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране, - сообщает Елена Михайлова.

Опрос населения был проведен 28-29 января 2017 года методом телефонного интервью, в котором приняло участие 1200 человек.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress