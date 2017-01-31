Волгоградцы покидают регион

Согласно статистическим данным, за 2016 год Волгоградскую область в поисках лучшей жизни покинуло больше 5 тысяч человек. Основной причиной для переезда стал низкий уровень зарплат и скудность культурного досуга в регионе. Администрация области регулярно рапортует в пресс-релизах о том, что жить в регионе становится только лучше и область неимоверными темпами развивается. Однако все эти рассказы о радужных перспективах разбиваются о неутешительные статистические данные. На прошлой неделе Волгоградстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Волгоградской области в 2016 году». Согласно документу, реальные денежные доходы жителей области в 2016 году уменьшились на 7,8% по сравнению с прошлым годом. Официальная средняя месячная заработная плата за ноябрь 2016 года составила около 26 тысяч рублей. При этом цены на продовольственные товары за год выросли в среднем на 3,6%. Больше всего цены повысились на рыбу, кондитерские изделия, молочные продукты и алкоголь. Сюда еще стоит прибавить повышение тарифов ЖКХ (на 5%). По оценке экспертов Волгоградстата, за год население области сократилось на 9,6 тысяч человек. Из них больше 5 тысяч покинули регион самостоятельно в поисках лучшей жизни. Покидая родной край, волгоградцы стараются перебраться в более крупные города страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону. Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» решил поговорить с теми, кто уехал в поисках лучшей доли. Основными причинами для переезда переселенцы называли низкий уровень зарплаты и скудность культурного досуга. - Почему я уехал из Волгограда? Сначала следует сказать, куда я уехал - в Санкт-Петербург. Это было моей давней мечтой - учиться в лучшем ВУЗе страны и работать с профессионалами своего дела. Мой родной город не может дать этого, как бы печально это не звучало. Волгоград - моя малая родина, куда мне приятно приезжать, видеться с родителями и друзьями. Всё. Расти и развиваться там возможности нет. Мало-мальский серьёзный проект обязательно будет связан с командировкой в столицу. Спрашивается, зачем оставаться дома, когда можно жить в другом замечательном городе и работать с передовыми технологиями, - прокомментировал программист Евгений К. - В Волгограде отсутствуют приемлемые варианты трудоустройства с достойной зарплатой, отсутствуют вариативность и разнообразие вакансий, город неинтересный и запущенный. Недостаточно вариантов для проведения досуга. Зелени мало, и увеличению её количества никто не способствует – даже наоборот. Нет возможности развиваться культурно, нет перспектив в трудоустройстве, нет мест, где можно просто пройтись среди высоких деревьев, подальше от машин и суеты, и вздохнуть полной грудью, - сообщила редактор Евгения М. - Волгоград довольно унылый город. Когда мы уезжали, единственным развлечением в нём было кино. Вот так захочешь выйти прогуляться, соберёшься куда-нибудь, а куда идти? Некомфортно жить в городе в целом. В городе много людей пожилого возраста, которым уже нет дела или у которых нет сил и возможностей для благоустройства города. Много людей среднего возраста, которые привыкли жить так, в обстановке, где для людей сделан минимум. Радуются мелочам – новым торговым центрам да сетям фастфуда. Волгоград числится городом, но мало чем отличается от большой деревни, - сетует дизайнер Алёна Л. Но несмотря на все негативные моменты, среди переселенцев есть и те, кто планирует вернуться в родной Волгоград. - Я уехала из Волгограда, потому что мне показалось, что пока я не обросла семьей и детьми, то было бы неплохо попробовать пожить в другом месте. Например, в одном из крупнейший и красивейших городов страны - Петербурге. Но я не исключаю того, что вдоволь тут нагулявшись вернусь обратно, так как поняла, что в Волгограде есть много неочевидных плюсов, которые не замечаешь, пока в нем живешь, - подытожила журналист Ольга М. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >