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|Волгоградцы покидают регион
|31.01.2017 14:40
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Администрация области регулярно рапортует в пресс-релизах о том, что жить в регионе становится только лучше и область неимоверными темпами развивается. Однако все эти рассказы о радужных перспективах разбиваются о неутешительные статистические данные.
На прошлой неделе Волгоградстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Волгоградской области в 2016 году».
Согласно документу, реальные денежные доходы жителей области в 2016 году уменьшились на 7,8% по сравнению с прошлым годом. Официальная средняя месячная заработная плата за ноябрь 2016 года составила около 26 тысяч рублей.
При этом цены на продовольственные товары за год выросли в среднем на 3,6%. Больше всего цены повысились на рыбу, кондитерские изделия, молочные продукты и алкоголь. Сюда еще стоит прибавить повышение тарифов ЖКХ (на 5%).
По оценке экспертов Волгоградстата, за год население области сократилось на 9,6 тысяч человек. Из них больше 5 тысяч покинули регион самостоятельно в поисках лучшей жизни.
Покидая родной край, волгоградцы стараются перебраться в более крупные города страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» решил поговорить с теми, кто уехал в поисках лучшей доли.
Основными причинами для переезда переселенцы называли низкий уровень зарплаты и скудность культурного досуга.
- Почему я уехал из Волгограда? Сначала следует сказать, куда я уехал - в Санкт-Петербург. Это было моей давней мечтой - учиться в лучшем ВУЗе страны и работать с профессионалами своего дела. Мой родной город не может дать этого, как бы печально это не звучало. Волгоград - моя малая родина, куда мне приятно приезжать, видеться с родителями и друзьями. Всё. Расти и развиваться там возможности нет. Мало-мальский серьёзный проект обязательно будет связан с командировкой в столицу. Спрашивается, зачем оставаться дома, когда можно жить в другом замечательном городе и работать с передовыми технологиями, - прокомментировал программист Евгений К.
- В Волгограде отсутствуют приемлемые варианты трудоустройства с достойной зарплатой, отсутствуют вариативность и разнообразие вакансий, город неинтересный и запущенный. Недостаточно вариантов для проведения досуга. Зелени мало, и увеличению её количества никто не способствует – даже наоборот. Нет возможности развиваться культурно, нет перспектив в трудоустройстве, нет мест, где можно просто пройтись среди высоких деревьев, подальше от машин и суеты, и вздохнуть полной грудью, - сообщила редактор Евгения М.
- Волгоград довольно унылый город. Когда мы уезжали, единственным развлечением в нём было кино. Вот так захочешь выйти прогуляться, соберёшься куда-нибудь, а куда идти? Некомфортно жить в городе в целом. В городе много людей пожилого возраста, которым уже нет дела или у которых нет сил и возможностей для благоустройства города. Много людей среднего возраста, которые привыкли жить так, в обстановке, где для людей сделан минимум. Радуются мелочам – новым торговым центрам да сетям фастфуда. Волгоград числится городом, но мало чем отличается от большой деревни, - сетует дизайнер Алёна Л.
Но несмотря на все негативные моменты, среди переселенцев есть и те, кто планирует вернуться в родной Волгоград.
- Я уехала из Волгограда, потому что мне показалось, что пока я не обросла семьей и детьми, то было бы неплохо попробовать пожить в другом месте. Например, в одном из крупнейший и красивейших городов страны - Петербурге. Но я не исключаю того, что вдоволь тут нагулявшись вернусь обратно, так как поняла, что в Волгограде есть много неочевидных плюсов, которые не замечаешь, пока в нем живешь, - подытожила журналист Ольга М.
Юлия Соболева
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