Неделя до ЕГЭ. 7 февраля – «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

«СоцИнформБюро» напоминает, что у родителей выпускников до ЕГЭ осталась всего неделя. «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» назначен на 7 февраля. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла решение организовать его, чтобы родители выпускников имели четкое представление об экзаменационной процедуре. Об этом заявил заместитель руководителя службы Анзор Музаев. «Мы в этом году организовываем акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"... Он пройдёт 7 февраля, и мы планируем, что эта акция будет традиционной», — рассказал Анзор Музаев. По его словам, в акции 7 февраля примут участие около 50 регионов России. В этот день родители смогут на себе испытать все особенности ЕГЭ. Для них полностью организуют экзаменационные условия: регистрация, заполнение бланков, контроль наблюдателей, написание работы и т.д. Организаторы обещают не только познакомить родителей со всеми процедурами экзамена, но и показать им, как печатаются и обрабатываются материалы ЕГЭ. Что касается заданий, то отмечается, что это будет небольшая работа, составленная из заданий, аналогичных содержащимся в ЕГЭ. Видимо, с этом смысле родителей все-таки немного пощадят. Как рассказал Анзор Музаев, изменений в содержании экзамена в этом году практически не будет, за исключением отказа от тестовой части по таким предметам, как физика, химия и биология. То есть в 2017 году составители ЕГЭ пришли к тому, что тестовая часть остается только в экзаменах по иностранным языкам, во всех остальных их убрали. Говоря о мерах информационной безопасности, А. Музаев подчеркнул, что, как и прежде, сохранены все условия, которые обеспечат максимальную прозрачность и объективность проведения экзамена, предотвратят утечку материалов и сканирование бланков ответов в местах сдачи ЕГЭ (ППЭ – пункт проведения экзаменов). Доля обеспечительных мер безопасности в 2017 увеличится до 40%, охват экзаменационных пунктов онлайн-видеонаблюдением вырастет с 83% в прошлом году до 90% в этом. Кроме того, планируется усилить и общественное наблюдение. Предполагается, что в 2017 году для ЕГЭ будет подготовлено более 5,5 тысяч ППЭ и около 50 тысяч аудиторий. Анастасия Красновская, Москва

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