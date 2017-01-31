Волгоградцы покидают регион
Согласно статистическим данным, за 2016 год Волгоградскую область в поисках лучшей жизни покинуло бо....
Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца
Бывший депутат госдумы от Волгоградской области и глава регионального отделения «Справедливая Россия....
|"Беги или умри": новое опасное увлечение подростков
|31.01.2017 16:35
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", в последнее время из различных городов России все чаще стали поступать тревожные сигналы. Среди школьников распространяется жуткая игра. Её суть - перебежать проезжую часть максимально близко к движущимся автомобилям.
Так, 11 января в Благовещенске Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал школьник, перебегавший дорогу. По словам одноклассников, мальчик решил сыграть в игру "Беги или умри!". Позже и мама ребенка, и сотрудники ДПС постарались опровергнуть эту версию. В Якутске через мессенджер WhatsApp распространяется весть, как дети, также играя, бросаются под колеса машин. Опасную игру "Беги или умри"в настоящее время обсуждает в Хабаровске интернет-сообщество...
Большинство пользователей всемирной паутины в очередную "страшилку" из виртуального пространства не особо поверили. Нашлись и те, кто уверен: игра имеет место быть. Однако, отрицательно к ней отнеслись и те, и другие.
Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Сергей Пивков уже обратился в адрес руководства регионального УМВД и министерства образования и науки с просьбой: взять на контроль возможное распространение среди школьников Архангельской области смертельно опасной игры "Беги или умри!".
Депутат Пивков обращается к водителям: "Если вы увидите у проезжей части детей, будьте предельно внимательны и осторожны. Сбросьте скорость и учитывайте то, что дети могут броситься бежать прямо вам под колеса".
Отметим, что сотрудники ГИБДД весьма аккуратно комментируют все эти случаи, однако никто не отрицает вероятность существования и распространения опасной игры.
Семейный психолог Наталья Кузнецова уверяет, что всему виной подростковая конкуренция между собой, что-то вроде игры на "слабо?".
- Это своего рода проверка: ты сильный или слабый? При этом аспект реальной опасности ещё больше подогревает. Иными словами, подростковая конкуренция между собой. Это естественные подростковые процессы. Те, кто играет в компьютерные игры, скорее всего, этого не делает. Они проходят эти процессы в виртуале. В реальной жизни это будут делать те, кому запрещают играть в компьютерные игры и кого родители отправляют гулять на улицу. Тогда эти процессы будут проходить в реале. Что можно посоветовать родителям? Поговорить с детьми, рассказать об этом случае. Не угрожая, не испытывая тревогу, поговорить, как со взрослыми, а не как с маленькими или умственно отсталыми. Подростков обижает такое отношение. Рекомендация основная - находить контакт с детьми, подростками, слышать их, понимать их психические и эмоциональные потребности. В том числе и то, что мир не может перестать быть компьютерным, компьютеры прочно вошли во взрослую жизнь. Какие профессии сейчас обходятся без компьютеров или без айфонов, телефонов? Мир изменился со времени нашего детства. И хорошо, что изменился. Когда-то взрослые не принимали телевизор. Когда-то книги считались врагами. Реакция взрослых на изменения в мире, как на опасность, переносятся на подростков, - прокомментировала Наталья Кузнецова.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:15
2 февраля в Волгограде пройдет ряд памятных мероприятий
-
16:37
Неделя до ЕГЭ. 7 февраля – «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
-
16:35
"Беги или умри": новое опасное увлечение подростков
-
16:07
Студент сплясал зажигательный танец над Вечным огнём
-
15:58
В центре Волгограда задержан наркодилер
-
15:33
Генпрокурор РФ прокомментировал доходы гендиректора "Почты России"
-
14:40
Волгоградцы покидают регион
-
14:37
Пьяный камышанин «заминировал» дом
-
13:42
Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу
-
13:29
Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга
-
12:55
Двух подростков подозревают в убийстве школьницы
-
12:21
Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца
-
11:39
Ношение хиджаба в школе: мнение россиян
-
11:21
Неправильный диагноз стал причиной смерти 14-летнего подростка
Самое читаемое
-
16:07
Студент сплясал зажигательный танец над Вечным огнём
-
15:58
В центре Волгограда задержан наркодилер
-
14:37
Пьяный камышанин «заминировал» дом
-
13:42
Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу
-
12:55
Двух подростков подозревают в убийстве школьницы
-
11:21
Неправильный диагноз стал причиной смерти 14-летнего подростка
-
11:06
В Волгограде ночью при столкновении "Лады" и "Волги" пострадала девушка
Последние комментарии
-
В Волгограде руководство УК подозревается в хищении 14 млн рублей
-
А работы по содержанию общего имущества выполнялись? Акты жильцами подписаны? Почему заботятся только ... >>
-
-
В России появится фонд развития информационных технологий
-
У нас информационные технологии не упрощают жизнь, а осложняют. Потому что никто не контролирует как ... >>
-
-
Волгоградские текстильные и швейные предприятия показывают положительную динамику роста производства
-
Вакансий на вышеуказанных предприятиях нет. Есть только в "Газпроме", квотируемое - з.пл. 17600 рупий. >>
-
-
Волгоградский тракторный завод пойдет под нож?
-
Волгоградскую область планомерно уничтожают. >>
-
-
Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга
-
На обновление Мамаева кургана выделили 2 миллиарда рублей
-
деньги выделенные на ремонт мамаева кургана рвзворуют- это я вам говорю м-р советской милиции ... >>
-
-
Ночевка бомжа в Сбербанке закончилась дракой
-
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
-
Задолбали своим Трампом! Экономика России в ж... >>
-