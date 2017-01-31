В социальных сетях распространяется информация: что среди подростков появилось новое опасное увлечение - перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. Как стало известно "СоцИнформБюро", в последнее время из различных городов России все чаще стали поступать тревожные сигналы. Среди школьников распространяется жуткая игра. Её суть - перебежать проезжую часть максимально близко к движущимся автомобилям. Так, 11 января в Благовещенске Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал школьник, перебегавший дорогу. По словам одноклассников, мальчик решил сыграть в игру "Беги или умри!". Позже и мама ребенка, и сотрудники ДПС постарались опровергнуть эту версию. В Якутске через мессенджер WhatsApp распространяется весть, как дети, также играя, бросаются под колеса машин. Опасную игру "Беги или умри"в настоящее время обсуждает в Хабаровске интернет-сообщество... Большинство пользователей всемирной паутины в очередную "страшилку" из виртуального пространства не особо поверили. Нашлись и те, кто уверен: игра имеет место быть. Однако, отрицательно к ней отнеслись и те, и другие. Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Сергей Пивков уже обратился в адрес руководства регионального УМВД и министерства образования и науки с просьбой: взять на контроль возможное распространение среди школьников Архангельской области смертельно опасной игры "Беги или умри!". Депутат Пивков обращается к водителям: "Если вы увидите у проезжей части детей, будьте предельно внимательны и осторожны. Сбросьте скорость и учитывайте то, что дети могут броситься бежать прямо вам под колеса". Отметим, что сотрудники ГИБДД весьма аккуратно комментируют все эти случаи, однако никто не отрицает вероятность существования и распространения опасной игры. Семейный психолог Наталья Кузнецова уверяет, что всему виной подростковая конкуренция между собой, что-то вроде игры на "слабо?". - Это своего рода проверка: ты сильный или слабый? При этом аспект реальной опасности ещё больше подогревает. Иными словами, подростковая конкуренция между собой. Это естественные подростковые процессы. Те, кто играет в компьютерные игры, скорее всего, этого не делает. Они проходят эти процессы в виртуале. В реальной жизни это будут делать те, кому запрещают играть в компьютерные игры и кого родители отправляют гулять на улицу. Тогда эти процессы будут проходить в реале. Что можно посоветовать родителям? Поговорить с детьми, рассказать об этом случае. Не угрожая, не испытывая тревогу, поговорить, как со взрослыми, а не как с маленькими или умственно отсталыми. Подростков обижает такое отношение. Рекомендация основная - находить контакт с детьми, подростками, слышать их, понимать их психические и эмоциональные потребности. В том числе и то, что мир не может перестать быть компьютерным, компьютеры прочно вошли во взрослую жизнь. Какие профессии сейчас обходятся без компьютеров или без айфонов, телефонов? Мир изменился со времени нашего детства. И хорошо, что изменился. Когда-то взрослые не принимали телевизор. Когда-то книги считались врагами. Реакция взрослых на изменения в мире, как на опасность, переносятся на подростков, - прокомментировала Наталья Кузнецова. Надира Коннова < Предыдущая Следующая >