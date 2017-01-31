2 февраля в Волгограде пройдет ряд памятных мероприятий Печать
31.01.2017 18:15

2 февраля в Волгограде пройдет ряд памятных мероприятий

Во всех районах города состоятся акции и концерты, посвященные 74-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 2 февраля центр города будет перекрыт для автомобилистов.

Основные памятные мероприятия пройдут в Центральном районе Волгограда.

Так, 1 февраля с 10.00 по 10.30 на Алее Героев пройдет церемония возложения венков к Вечному огню с участием ветеранов и губернатора области Андрея Бочарова. Вечером того же дня в 17.00 в Волгоградском музыкальном театре состоится спектакль «У войны не женское лицо».

2 февраля на набережной в Центральном районе в 11.00 начнется 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег.

В 11.00 в торгово-развлекательном комплексе «Акварель» пройдет флэш-моб «Кадеты Волгограда поют песни Победы», а с 12.00 до 15.00 в музее-заповеднике «Сталинградская битва» работники организуют мероприятие «Солдатский привал».

Волгоградский областной краеведческий музей в этот день в 14.00 даст старт международному проекту «Письмо в Сталинград»

Кроме этого, в Кировском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском пройдет молодежная акция «Гвоздика на снегу». 

На протяжении дня на остановках города будет работать городская информационно-патриотическая акция «Сталинградская правда». 

Церемония возложения гирлянд и цветов пройдет на братских могилах и памятных местах во всех районах города.

Напомним, что в 15.00 для ветеранов начнется концерт «Сталинградский редут» в Новом экспериментальном театре.

Как сообщает администрация города, в целях обеспечения безопасности 2 февраля с 7.00 до 15.00 в центре города будет ограничено движение на следующих участках:

по улице Чуйкова в границах от Ленина до 13-й гравдейской;
по улице Комсомольской в границах от улицы Чуйкова до набережной;
по улице 13-й гравдейской в границах от Чуйкова до Советской;
по улице Ленина от улицы Чуйкова до набережной.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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