Сегодня в Общественной Палате РФ прошёл «нулевые чтения» законопроект Министерства юстиции, предполагающий изымать единственное жильё у неплательщиков для погашения их задолженности.

В случае принятия законопроекта, у кредиторов (это может быть банк, выдавший кредит; лицо, которое должник обязан содержать; энергоснабжающая организация и т.д.) будет возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у неплательщика нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России колеблется от 14 до 18 кв. м. на человека. Изъять жилье можно будет и в том случае, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье. Известно, что Центральный банк России поддержал данную идею Минюста. Экономический советник юридического департамента ЦБ Любовь Григорьева подтвердила позицию главного банка страны в ходе обсуждения законопроекта в ОП РФ. - Концептуально мы поддерживаем этот законопроект, это идея неплохая, но все опасения должны быть учтены, конечно, законопроект требует серьезной доработки, - сообщила представитель ЦБ. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева отметила, что в первую очередь любой закон направлен на баланс интересов всех сторон. - В рассматриваемом законопроекте борются противоположные интересы – кредитора, который имеет право получить свои деньги, и должника, чей законный интерес заключается в том, чтобы иметь минимум квадратных метров для проживания, - отметила Михеева. По словам члена ОП РФ, многие должники сегодня действительно прячутся от своих обязательств на трёхстах квадратных метрах, однако и предложенный Минюстом проект имеет существенные недостатки. - Сумма долга, по которому взыскание может быть обращено на жильё, может составлять от 5% стоимости этого жилья, а метраж его должен составлять двукратную норму на человека (соответственно умножаемую на количество проживающих). Если брать в расчёт среднюю для многих регионов норму в 15 кв.м, то получается, что одинокому должнику достаточно «однушки» до 30 кв.м. Если его квартира больше – например, «хрущевка» в 33 кв.м – она может пойти с молотка. Как мы видим, речь идёт совсем не о роскошных трёхстах «квадратах», - подчеркнула Михеева. - Для нас самое важное – чтобы должник не остался «на улице». Пожалуйста, граждане, не влезайте в долги, не берите займы под огромные проценты, не создавайте ситуацию, при которой кредитор не найдет ничего лучшего, кроме как обратиться за взысканием на ваше жилье! Волгоградский юрист Максим Осипкин рассказал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», что стоит ожидать в случае принятия законопроекта. - В России существует право, которое закреплено в ст.40 Конституции РФ, каждого на жилище — никто не может быть произвольно лишён этого жилища. Соответственно, в случае принятия законопроекта, последствия для должников будут грустными, но тем не менее это будет очень серьёзно их стимулировать к погашению долга, а в отношении кредиторов закон оградит их от злоупотреблений неплательщиков. Потому как на текущий момент времени у нас полстраны набрало кредитов, зная о том, что даже в самом худшем случае у них не заберут квартиру, в которой они проживают. У меня в производстве очень много таких дел, когда решение суда существует, исполнительные лист существует, а исполнить решение не можем — жильё у должника единственное, актив единственный, обратить на квартиру взыскание мы не можем, - отметил Максим Юрьевич. Также юрист обратил внимание на то, что с января 2017 года в России вступил в силу закон, касающийся материальной ответственности директоров и учредителей юридических лиц. - Даже если фирма будет ликвидирована или у этой фирмы не будет имущества, то за счёт имущества директора или учредителя можно будет удовлетворить требования кредитора. Более того, в случае признания физического лица банкротом не освобождает его от обязанности по уплате тех долгов, которые на нём есть. Соответственно, с точки зрения должника всё плохо, с точки зрения кредитора всё хорошо, - пояснил Осипкин. - Что касается лиц, прописанных в квартире, на которую обращено взыскание — если они не являются собственниками помещения, то уже сейчас могут быть сняты с регистрационного учёта в судебном порядке. В том числе и дети, так как они не являются собственниками. Получается, если проект Минюста одобрят, то в случае даже небольшого долга у папы (если долг составляет от 5% от стоимости жилья), прописанных в двух-трёхкомнатной квартире детей могут выселить на улицу. Безусловно, положительные стороны, как отметил Максим Осипкин, в предложении Минюста есть, в частности для кредиторов, однако те условия, в котором сейчас предложен законопроект, могут сделать из многих россиян и их детей беспризорниками.

Лилия Финько Фото: архив Федеральной службы судебных приставов Следующая >