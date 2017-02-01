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|С 1 февраля россияне получили право на "дальневосточный гектар"
|01.02.2017 09:04
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В конце декабря прошлого года на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами Юрий Трутнев заявил, что с 1 февраля ожидается серьезный всплеск обращений. Вице-премьер привел данные ВЦИОМа: около 6% россиян твердо намерены выбрать себе "дальневосточный гектар" и около 7% еще думают над этим.
"Вообще это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием", — отметил Трутнев.
К настоящему времени заявки на "дальневосточный гектар" подали уже более 36 тысяч человек, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на интервью, опубликованном в среду в "Российской газете"
По словам Трутнева, "распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100 тысяч человек".
Реализация закона о "дальневосточном гектаре" является одной из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.
"В настоящее время отток населения с Дальнего Востока сокращается. Уверен, что мы сломаем эту тенденцию. Мы к 2020 году должны по планам прекратить его уже полностью. Думаю, мы справимся раньше...", - заявил вице-премьер.
Напомним, федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта, а уже с 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля текущего года гектар будет предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.
Земельный участок, согласно закону, предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно либо арендовать, либо получить в собственность.
Надира Коннова
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