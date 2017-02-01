В Волгограде появились первые законные коллекторы Печать
01.02.2017 09:44

В Волгограде появились первые законные коллекторы

Судебные приставы Волгограда выдали первое официальное свидетельство коллекторскому агентству, которое позволяет возвращать долги на законных основаниях.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу новый закон «о коллекторах». Согласно тексту закона, с нового года осуществлять взыскание задолженности с физических лиц могут только фирмы, внесенные в специальный реестр.

Согласно новому законодательству, надзор за деятельностью коллекторских фирм с нового года лег на плечи Федеральной службы судебных приставов.

Вчера в волгоградском управлении ФССП было выдано первое официальное свидетельство коллекторской конторе «Дженерал Коллекшн Групп». Теперь осуществлять «выбивание долгов» эта компания сможет на законных основаниях.

Напомним, что еще летом президент подписал указ, регламентирующий коллекторскую деятельность.

Официально коллекторам запретили угрожать и применять физическую силу, использовать опасные для здоровья методы и вводить в заблуждение. Звонить коллекторы должнику имеют право не чаще двух раз в неделю, а организовывать встречи только раз в неделю.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru