В Волгограде появились первые законные коллекторы

С 1 января 2017 года в России вступил в силу новый закон «о коллекторах». Согласно тексту закона, с нового года осуществлять взыскание задолженности с физических лиц могут только фирмы, внесенные в специальный реестр.

Согласно новому законодательству, надзор за деятельностью коллекторских фирм с нового года лег на плечи Федеральной службы судебных приставов.

Вчера в волгоградском управлении ФССП было выдано первое официальное свидетельство коллекторской конторе «Дженерал Коллекшн Групп». Теперь осуществлять «выбивание долгов» эта компания сможет на законных основаниях.

Напомним, что еще летом президент подписал указ, регламентирующий коллекторскую деятельность.

Официально коллекторам запретили угрожать и применять физическую силу, использовать опасные для здоровья методы и вводить в заблуждение. Звонить коллекторы должнику имеют право не чаще двух раз в неделю, а организовывать встречи только раз в неделю.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress