В России приняли решение повысить пенсионный возраст

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Известия", сейчас решается вопрос, когда объявить о данном решении, а также о параметрах повышения пенсионного возраста.

Есть два развития сценария. Согласно первому, предполагается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Второй вариант предполагает, что пенсионный возраст могут уравнять, установив его на 63 годах. Однако развитие второго варианта маловероятно.

По словам источника издания, объявить детали пенсионной реформы могут в 2018 году. Пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок, заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в правительстве РФ нет. В Минтруде напомнили о заявлении главы ведомства, который ранее отмечал, что момент для повышения пенсионного возраста еще не настал.

Напомним, ранее глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что срочное повышение пенсионного возраста позволит России запастись солидным экономическим ресурсом. При этом экс-глава Минфина РФ подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не только необходимо, но и неизбежно.

В ноябре 2016 ещё тогда занимающий пост главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживал инициативу повышения пенсионного возраста. По его словам, это поможет поддержать внутренний баланс пенсионной системы, в частности, между плательщиками взносов в ПФР и получателями пенсий.

В настоящее время женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress