В России приняли решение повысить пенсионный возраст Печать
01.02.2017 10:46

В России приняли решение повысить пенсионный возраст

Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщили два близких к правительству источника.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Известия", сейчас решается вопрос, когда объявить о данном решении, а также о параметрах повышения пенсионного возраста.

Есть два развития сценария. Согласно первому, предполагается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Второй вариант предполагает, что пенсионный возраст могут уравнять, установив его на 63 годах. Однако развитие второго варианта маловероятно.

По словам источника издания, объявить детали пенсионной реформы могут в 2018 году. Пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок, заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в правительстве РФ нет. В Минтруде напомнили о заявлении главы ведомства, который ранее отмечал, что момент для повышения пенсионного возраста еще не настал.

Напомним, ранее глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что срочное повышение пенсионного возраста позволит России запастись солидным экономическим ресурсом. При этом экс-глава Минфина РФ подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не только необходимо, но и неизбежно.

В ноябре 2016 ещё тогда занимающий пост главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживал инициативу повышения пенсионного возраста. По его словам, это поможет поддержать внутренний баланс пенсионной системы, в частности, между плательщиками взносов в ПФР и получателями пенсий.

В настоящее время женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru