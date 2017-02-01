С февраля волгоградцы будут получать новые «платежки» Печать
01.02.2017 10:52

С февраля волгоградцы будут получать новые «платежки»

В новом году вступили в силу поправки в жилищное законодательство, согласно которым платежные документы потерпели некоторые видоизменения.

Новый макет платежного документа был разработан областной инспекцией Госжилнадзора и расчетным центром АО «ИВЦ ЖКХ».

Основная цель видоизменений – профилактика нарушений и ошибок со стороны управляющих компаний, которые составляют «платежки».

В новых документах плата за ресурсы, которые обеспечивают общедомовые нужды, перейдет из разряда коммунальных в разряд жилищных и будет включена в состав платы за содержание жилого помещения.

- В одном разделе потребители могут наглядно увидеть суммы за индивидуальное потребление ресурсов, начисленные согласно показаниям прибора учета или нормативам, в другом - начисления за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества. Это упростит взаимодействие с управляющей организацией в вопросах перерасчета и начисления пени, - прокомментировала заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Татьяна Сыроежкина

Кроме этого в платежку добавится и новая строка – штраф в пользу потребителя. С 1 января в России введена ответственность за начисление коммунальных платежей.

Теперь жилец дома вправе потребовать проведение проверки приходящих «платежек». В случае, если в квитанции окажутся неверные данные, потребитель может обратиться с письменным заявлением о получении с управляющей компании штрафа в виде снижения размера платы за коммунальную услугу или погашения задолженности.

Также в новом платежном документе будет указываться пеня за просроченные платежи.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress, Госжилнадзор

С февраля волгоградцы будут получать новые «платежки»

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