С февраля волгоградцы будут получать новые «платежки»

Новый макет платежного документа был разработан областной инспекцией Госжилнадзора и расчетным центром АО «ИВЦ ЖКХ».

Основная цель видоизменений – профилактика нарушений и ошибок со стороны управляющих компаний, которые составляют «платежки».

В новых документах плата за ресурсы, которые обеспечивают общедомовые нужды, перейдет из разряда коммунальных в разряд жилищных и будет включена в состав платы за содержание жилого помещения.

- В одном разделе потребители могут наглядно увидеть суммы за индивидуальное потребление ресурсов, начисленные согласно показаниям прибора учета или нормативам, в другом - начисления за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества. Это упростит взаимодействие с управляющей организацией в вопросах перерасчета и начисления пени, - прокомментировала заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Татьяна Сыроежкина

Кроме этого в платежку добавится и новая строка – штраф в пользу потребителя. С 1 января в России введена ответственность за начисление коммунальных платежей.

Теперь жилец дома вправе потребовать проведение проверки приходящих «платежек». В случае, если в квитанции окажутся неверные данные, потребитель может обратиться с письменным заявлением о получении с управляющей компании штрафа в виде снижения размера платы за коммунальную услугу или погашения задолженности.

Также в новом платежном документе будет указываться пеня за просроченные платежи.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress, Госжилнадзор