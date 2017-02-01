Паспорт и права выдают по новым правилам



В пояснительной записке к постановлению сообщается, что сотрудники МФЦ имеют полномочия не только принимать документы для оформления паспортов, но и выдавать уже готовые паспорта.

Помимо этого, в городе и районе с населением свыше 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения должен функционировать хотя бы один МФЦ, в котором можно получить биометрический загранпаспорт (нового образца).

Заменить паспорт в МФЦ можно в тех же случаях, что и в паспортном столе: при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста, смене фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также в случае порчи документа и выявлении ошибок.

Подать водительские права на замену можно при истечении срока их действия, смене реквизитов и в случае утраты или похищения. Также в МФЦ имеется возможность оформить удостоверение международного образца. Оформление водительских документов в ГИБДД сохранит свою силу.

На сегодняшний день в российских регионах открыто более 13 тысяч МФЦ.



Лилия Финько

Фото: globallookpress