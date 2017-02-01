Комитет транспорта потерпел поражение в борьбе с маршрутками

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|01.02.2017 12:09
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Вчера 12 Арбитражный апелляционный суд Волгоградской области вынес решение по делу о жалобе перевозчика ООО АП «Гагаш» к комитету транспорта и дорожного хозяйства.
Напомним, что июле 2016 года в региональную антимонопольную службу поступило три жалобы: от перевозчиков ИП Рубцова Ю.Е и ООО АП «Гагаш», а также коллективная жалоба от ИП Рубцова Ю.Е., ООО «СТО», ООО «ГАЗ», осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту "р.п. Октябрьский - г. Волгоград через Аксай".
Транспортные компании пожаловались, что конкурс на осуществление перевозок по пригородным маршрутам проводился комитетом транспорта с явными нарушениями.
Тогда региональный УФАС признал жалобы перевозчиков обоснованными и выдал комитету предписание об устранении нарушений. Однако комитет с решением УФАС не согласился и подал в суд.
В ноябре Арбитражный суд Волгоградской области все жалобы транспортных компаний поддержал и оставил иск комитета без удовлетворения. Но сдаваться чиновники не стали и подали апелляцию.
На вчерашнем заседании апелляционного суда претензии одного из перевозчиков ООО АП «Гагаш» вновь были одобрены. Судья оставил в силе решение Арбитражного суда, а жалобу комитета отклонил.
Есть вероятность, что на следующих заседаниях апелляционный суд поддержит и другие претензии перевозчиков. В результате комитету не останется ничего, кроме как заново провести конкурс и разрешить перевозчикам осуществлять свою деятельность на законных основаниях.
Юлия Соболева
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