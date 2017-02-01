Комитет транспорта потерпел поражение в борьбе с маршрутками Печать
01.02.2017 12:09

Комитет транспорта потерпел поражение в борьбе с маршрутками

Волгоградские перевозчики отстаивают свое право на осуществление перевозок по маршруту п. Октябрьский – Волгоград. Арбитражный суд вновь рассматривал дело о конкурсе с нарушениями.

Вчера 12 Арбитражный апелляционный суд Волгоградской области вынес решение по делу о жалобе перевозчика ООО АП «Гагаш» к комитету транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что июле 2016 года в региональную антимонопольную службу поступило три жалобы: от перевозчиков ИП Рубцова Ю.Е и ООО АП «Гагаш», а также коллективная жалоба от ИП Рубцова Ю.Е., ООО «СТО», ООО «ГАЗ», осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту "р.п. Октябрьский - г. Волгоград через Аксай".

Транспортные компании пожаловались, что конкурс на осуществление перевозок по пригородным маршрутам проводился комитетом транспорта с явными нарушениями.

Тогда региональный УФАС признал жалобы перевозчиков обоснованными и выдал комитету предписание об устранении нарушений. Однако комитет с решением УФАС не согласился и подал в суд.

В ноябре Арбитражный суд Волгоградской области все жалобы транспортных компаний поддержал и оставил иск комитета без удовлетворения. Но сдаваться чиновники не стали и подали апелляцию.

На вчерашнем заседании апелляционного суда претензии одного из перевозчиков ООО АП «Гагаш» вновь были одобрены. Судья оставил в силе решение Арбитражного суда, а жалобу комитета отклонил.

Есть вероятность, что на следующих заседаниях апелляционный суд поддержит и другие претензии перевозчиков. В результате комитету не останется ничего, кроме как заново провести конкурс и разрешить перевозчикам осуществлять свою деятельность на законных основаниях.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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