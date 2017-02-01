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|Банк России утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
|01.02.2017 13:20
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ЦБ, новые купюры появятся в обращении уже в 2017 году. В сентябре 2016 года первый зампред Банка России Георгий Лунтовский поделился, что ведомство намерено усилить защиту банкнот.
Напомним, конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь прошлого года. В нем приняли участие около пяти тысяч "номинантов"–достопримечательностей из 1113 российских городов.
Сайт для голосования начал свою работу 28 июня. Голосование за дизайн новых купюр проходило в три этапа. Первый этап проходил с с 28 июня по 28 июля. В течение этого времени все желающие предлагали собственный символ, который можно будет разместить на купюрах. Каждый участник имел право предложить один географический объект и не более четырех ассоциированных с ним символов. В результате прошли только те предложения, которые набрали более 5 000 голосов.
На втором этапе Фонд общественного мнения (ФОМ) провел всероссийский опрос, который выяснил основные предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По его итогам был составлен топ-10 наиболее популярных вариантов. Второй этап проходил с 1 августа по 30 августа в форме соцопроса. Всего в опросе приняли участие 6 тысяч россиян. 5 сентября 2016 года ЦБ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. В это число вошел и город-герой Волгоград с символами скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
В число 10 претендентов, помимо нашего города, вошли также космодром "Восточный" и мост на остров Русский на Дальнем Востоке,Казанский кремль, Золотые ворота и Успенский собор города Владимира, озеро Байкал и мифический зверь бабр с герба города Иркутска, Нижегородский кремль, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиев Посаде, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, а также олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя. Результаты банкноты-победителей объявили 7 октября в эфире телеканала "Россия".
Отметим, что обновление номинального ряда в России в последний раз происходило 8 лет назад, в 2009 году. Тогда была введена 10-рублевая монета. В 2006 году в оборот были введены купюры в 5000 рублей, а в 2001 году — в 1000 рублей.
Надира Коннова
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