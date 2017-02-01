Февраль – время менять закон

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|01.02.2017 14:09
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Пенсионное обеспечение
С 1 февраля увеличили все виды пенсий: по старости, инвалидности, по утере кормильца, неработающим пенсионерам, лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и т.д. В России прибавку получат свыше 31 млн человек. Помимо этого, с сегодняшнего дня увеличены все социальные выплаты: пособия инвалидам, выплаты ветеранам войн, единовременные пособия при рождении детей, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременные пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Материнского капитала изменения не коснутся. Его не будут индексировать до 2020 года.
Налоги
С 1 февраля, то есть с сегодняшнего дня, в сфере торговли регистрируют только контрольно-кассовую технику, передающую все данные о каждой операции в режиме онлайн. Иными словами, мы уже не встретим технику, которая не передает кассовые чеки и бланки в электронной форме, и трюку с подкручиванием данных кассовых аппаратов пришел конец. Для покупателей большой плюс в том, что они тоже будут получать электронные чеки, которые крайне сложно забыть в магазине. Так, в случае брака товара его легче будет вернуть и доказать права потребителя.
16 февраля заканчивается период уведомления налоговых органов о переходе на единый сельскохозяйственный налог организациями и индивидуальными предприятиями, которые предоставляют услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям.
С 28 февраля будет использоваться новая форма налоговой декларации по транспортному налогу.
Недвижимость
Срок бесплатной приватизации жилья подходит к концу. С 28 февраля россияне уже не смогут бесплатно оформить свои квартиры и дома в собственность. Речь идет о жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, которые занимают граждане РФ. Приватизации земли это введение не коснется.
Банки и финансы
С 1 февраля меняется порядок формирования кредитными организациями резерва на возможные потери, которые касаются исключения из портфелей однородных требований элементов расчетной базы резерва.
Государственные услуги
С 1 февраля россияне смогут оформить и получить российские и загранпаспорта, а также заменить водительские удостоверения. В городе или районе с численностью населения более ста тысяч человек документы обязан оформлять и выдавать хотя бы один центр.
Госзакупки
С 1 февраля при закупках лекарственных препаратов, включаемых в реестр контрактов, нужно указывать не только наименование препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку.
Изменения коснулись и закупок инновационной продукции. До 1 февраля заказчики должны были разместить в единой информационной системе первый отчет о закупках инновационной продукции. Это касается малого и среднего бизнеса.
Судопроизводство
С 1 февраля будет возможно передать отдельные корпоративные споры на основании заключения арбитражных соглашений в третейский суд.
СМИ
С 15 февраля зарубежные компании из офшоров не смогут иметь более 20% капитала СМИ, зарегистрированных в РФ. До указанной даты СМИ обязаны предоставить в Роскомнадзор документы о соблюдении требований закона, предусматривающего долю иностранного участия в СМИ. Если СМИ этого не делает, то оно рискует своей деятельностью в стране. В таком случае суд будет принимать решение о его закрытии.
Анастасия Красновская, Москва
Фото: социальные сети
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