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|Культурный досуг россиян
|01.02.2017 14:53
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Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди населения, посвященный положению дел в сфере культуры.
Оказалось, что вовлеченность россиян в культурную жизнь оказалось довольно высокой. 76% респондентов отметили, что активно принимали участие в культурных мероприятиях в минувшем году. Это на 5% выше, чем в 2015 году.
Наиболее популярным видом культурного досуга россиян стал поход в кино. Около 45% заявили, что ходили в кино хотя бы раз за последний год.
На втором месте после похода в кино идет посещение городских культурных мероприятий. Такие праздники, как День города, за прошлый год посетило 38% опрошенных.
Далее по убывающей популярности идет посещение концерта, театра и музея. При этом на вопрос: «Что вам было бы интереснее посетить?» большинство респондентов (41%) ответили: «Театр».
В целом текущую ситуацию в сфере культуры россияне оценили как умеренно-положительную. Только 11% высказались в негативном ключе.
Данный опрос проводился по инициативе Министерства культуры России в 130 населенных пунктах и 46 областях, краях и республиках России. Всего на вопросы ответило 1600 человек.
Юлия Соболева
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