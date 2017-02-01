Культурный досуг россиян

Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди населения, посвященный положению дел в сфере культуры.

Оказалось, что вовлеченность россиян в культурную жизнь оказалось довольно высокой. 76% респондентов отметили, что активно принимали участие в культурных мероприятиях в минувшем году. Это на 5% выше, чем в 2015 году.

Наиболее популярным видом культурного досуга россиян стал поход в кино. Около 45% заявили, что ходили в кино хотя бы раз за последний год.

На втором месте после похода в кино идет посещение городских культурных мероприятий. Такие праздники, как День города, за прошлый год посетило 38% опрошенных.

Далее по убывающей популярности идет посещение концерта, театра и музея. При этом на вопрос: «Что вам было бы интереснее посетить?» большинство респондентов (41%) ответили: «Театр».

В целом текущую ситуацию в сфере культуры россияне оценили как умеренно-положительную. Только 11% высказались в негативном ключе.

Данный опрос проводился по инициативе Министерства культуры России в 130 населенных пунктах и 46 областях, краях и республиках России. Всего на вопросы ответило 1600 человек.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress