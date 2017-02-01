В ЮФО разыгрался птичий грипп

Сегодня прокуратура Астрахани провела проверку на птицефабрике «Харабалинская», где в начале декабря была зафиксирована крупная вспышка птичьего гриппа.

Как сообщает «Астрахань FM», причиной вспышки стало банальное несоблюдение пропускного режима на производстве, а также халатность руководства, которая вовремя не сообщила о распространении болезни.

В результате от птичьего гриппа на предприятии погибло более 360 тысяч кур. Сейчас в отношении руководства птицефабрики возбуждено 3 административных дела.

В конце декабря 2016 крупная вспышка была зафиксирована в Ростове-на-Дону.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельходнадзора, на птицефабрике «Евродон» из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить более 160 тысяч индеек.

Сегодня Россельхознадзор опубликовал данные о распространении гриппа птиц в России и мире.

По данным ведомства, ситуация с заболеваемостью птиц сейчас является напряженной. Почти во всех азиатских, европейских и африканских странах периодически появляются крупные вспышки.

В России большое распространение болезни получили Астраханская и Ростовская области, а также республика Калмыкия. Частично от болезни на данный момент пострадала птица в Чечне и Краснодарском крае и Воронежской области.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, на территориях Южного, Северокавказского и Крымского округов сейчас наблюдается повышенная вероятность возникновения новых очагов инфекции.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress