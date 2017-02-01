В России могут начать штрафовать за ввоз и хранение санкционных продуктов



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в пояснительной записке к проекту, опубликованном на сайте проектов нормативных актов, называется ответственность и её размеры за правонарушение.

Так, граждан, хранящих, продающих или провозящих «санкционку», предполагается штрафовать на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц —до 100 тысяч рублей.

Один из российских граждан, узнавший об идее Роспотребнадзора, иронично прокомментировал перспективы закона.

- Знаменитый российский кинорежиссер, имя которого мы пока не можем раскрыть, по заказу и при поддержке Министерства культуры приступил к работе над проектом экранизации сценария, созданного на сюжетной основе истории о Павлике Морозове. Действие происходит в наши дни. Сознательный юный гражданин и патриот звонит на горячую линию полиции и сообщает о потайной кладовке в доме родителей, где хранятся санкционные продукты. Тяжелая семейная драма, которая разворачивается в жизни мальчика на фоне кризиса моральных устоев его родителей, ставших национал-предателями. Ожидается, что выход фильма в прокат будет приурочен к празднованию даты третьей годовщины введения Правительством России продуктовых самосанкций, - сообщил Илья Ш.





Лилия Финько

Фото: globallookpress