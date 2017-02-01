Россию наказали за подсудимых в клетках



Соответствующее решение было опубликовано на официальном портале ЕСПЧ. Сообщается, что вердикт был вынесен по иску от трёх граждан России, посчитавших, что их содержание в клетке во время судебного заседания является унизительным и нарушавшим их права.

ЕСПЧ согласился с доводами истцов и выявил нарушения в российской судебной системе по Европейской конвенции прав человека.

Согласно постановлению суда, российские власти обязаны выплатить трём гражданам компенсацию морального вреда в размере от €3000 до €7500 и покрыть судебные издержки.

Об истцах известно, что судебные рассмотрения их дел, во время которых они находились в «унизительных» клетках зала суда, проходили с 2011 года по 2014 год в Вологде, Чебоксарах и Череповце.



Лилия Финько

Фото: globallookpress