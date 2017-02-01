Россию наказали за подсудимых в клетках Печать
01.02.2017 17:43

Россию наказали за подсудимых в клетках

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Россию за то, что во время судебных слушаний в российских залах суда обвиняемые могут содержаться в металлических клетках.


Соответствующее решение было опубликовано на официальном портале ЕСПЧ. Сообщается, что вердикт был вынесен по иску от трёх граждан России, посчитавших, что их содержание в клетке во время судебного заседания является унизительным и нарушавшим их права.

ЕСПЧ согласился с доводами истцов и выявил нарушения в российской судебной системе по Европейской конвенции прав человека.

Согласно постановлению суда, российские власти обязаны выплатить трём гражданам компенсацию морального вреда в размере от €3000 до €7500 и покрыть судебные издержки.

Об истцах известно, что судебные рассмотрения их дел, во время которых они находились в «унизительных» клетках зала суда, проходили с 2011 года по 2014 год в Вологде, Чебоксарах и Череповце.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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