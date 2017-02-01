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|Волгоградка поблагодарила приставов за помощь в поиске ребенка
|01.02.2017 18:09
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Сегодня в адрес директора региональной службы судебных приставов поступила благодарность от матери, которая долго не могла найти своего ребенка. Женщина поблагодарила сотрудников ФССП за помощь и отметила их профессионализм.
Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», мать и двухлетняя дочка оказались в разлуке из-за отца девочки.
Согласно решению суда, после развода супругов малышка должна была остаться с мамой, однако отец с таким решением мериться не захотел. Он забрал ребенка и скрылся.
Найти экс-супруга с дочерью удалось благодаря слаженной работе судебных приставов. На данный момент девочка проживает с матерью.
- Эти ребята, не считаясь со своим личным временем, помогали мне во всем, в том числе и морально, что тоже не маловажно. Теперь, после всей этой ситуации я поняла, как важна Ваша служба, - написала женщина в своем благодарственном письме.
Юлия Соболева
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